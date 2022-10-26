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Назван признак развязывания США Третьей мировой войны

Назван признак развязывания США Третьей мировой войныAl Mayadeen назвала размещение дивизии «Кричащие орлы» в Румынии началом Третьей мировойСюжетУчения НАТО:

Обозреватель Ахмад Хадж Али в своей статье для Al Mayadeen назвал признак развязывания Соединенными Штатами Третьей мировой войны.

«Ответ на вопрос, когда начнется Третья мировая война, таков: "Она уже началась"», — заявил журналист. По его мнению, о начале глобального конфликта говорит размещение в Восточной Европе 101-ой американской воздушно-десантной дивизии «Кричащие орлы», 4700 солдат из которой дислоцированы там под предлогом участия в «беспрецедентных военных учениях».

Хадж Али также обратил внимание на заявление командира дивизии о готовности пересечь территорию Украины в случае эскалации конфликта. Как считает обозреватель, США и Великобритания разыгрывают определенный сценарий с целью ослабления России, Китая, а также «разрушение европейской экономики, перенос промышленного и экономического капитала в США».

О том, что США разместили в Румынии элитную 101-ю десантную дивизию для участия в учениях НАТО, сообщалось 22 октября. Подразделение легкой пехоты, получившее прозвище «Кричащие орлы», обучено развертыванию на любом поле боя в течение нескольких часов.

Всего для усиления восточного фланга НАТО в Европу с базы постоянной дислокации в Форт-Кэмпбелл, штат Кентукки, переброшены около 4700 солдат. Их разместят на территории баз в Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии. «Кричащие орлы» появились в Европе впервые за 80 лет на фоне обострения отношений между Россией и НАТО.

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По материалам: lenta.ru

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