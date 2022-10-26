. Новый премьер Италии пообещала продолжить поддержку Украины

Вадим Карасев

Белый дом: премьер Италии Мелони пообещала Байдену продолжить поддержку Украины

Новый премьер-министр Италии Джорджа Мелони в ходе телефонного разговора с американским президентом Джо Байденом пообещала продолжить поддерживать Украину. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.

Байден и Мелони провели 25 октября телефонный разговор, в ходе которого президент США поздравил главу итальянского правительства со вступлением в должность. Лидеры двух стран «выразили готовность к совместной работе в рамках НАТО по реагированию на совместные вызовы».

В частности, собеседники «обсудили приверженность дальнейшему оказанию помощи Украине, призыву России к ответу за ее агрессию, реагированию на вызовы со стороны Китая», а также обеспечению поставок «доступных» энергоносителей.

Ранее Байден выразил надежду на то, что новое итальянское правительство во главе с премьером Джорджией Мелони продолжит поддерживать Украину.

Лидер партии «Братья Италии» Джорджа Мелони была назначена премьер-министром Италии 21 октября. Президент республики Серджо Маттарелла вызвал Мелони на встречу, где передал ей мандат на формирование совета министров. 22 октября она объявила состав правительства республики.