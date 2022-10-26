. Первое превью High on Life от IGN и много нового геймплея — игра будет в Game Pass
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Первое превью High on Life от IGN и много нового геймплея — игра будет в Game Pass

Первое превью High on Life от IGN и много нового геймплея — игра будет в Game Pass


Журналисты IGN сегодня опубликовали новое видео по игре High on Life, в котором рассказали свое первое впечатление о проекте Squanch Games и Джастина Ройланда. Автор превью получил доступ к High on Life на несколько часов, и вот какие основные выводы об игре он делает:



High on Life превзошел ожидания журналиста — это не просто забавный шутер с отличными игровыми мирами. Игровой процесс также включает в себя улучшаемое оружие и навыки, побочные квесты и часы отличного юмора: в виде рекламы, фильмов и диалогов NPC.



Бой в игре более многослойный, чем может показаться на первый взгляд. У главного героя есть четыре уникальных оружия, но делают интересным бой способности, которые можно купить во внутриигровых магазинах: такие как рывок, скольжение вперед, улучшение здоровья и оружия, плюс многие другие.



Каждое оружие действительно имеет свою индивидуальность, и даже разговоры с NPC зависят от того, какое оружие у игрока сейчас.



Журналист говорит, что инопланетные миры High on Life на базе Unreal Engine «яркие и восхитительные».

Что касается итога превью, автор IGN говорит, что игра выглядит «очень многообещающе», и он не может дождаться возможности опробовать финальную версию проекта. Ниже можно посмотреть видеопревью, а сама игра выйдет 13 декабря на Xbox и PC, плюс сразу в Game Pass.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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