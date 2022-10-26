. Певица Жасмин стала неугодной Америке

Певица Жасмин попала под санкции США. Минфин США объявили о новых санкциях против граждан и компаний из России. В черный список попали певица Жасмин, ее супруг Иван Шор и бизнесмен Игорь Чайка. Кроме того, под санкциями оказались АО «Национальная инжиниринговая компания», ООО «Золотой Век», ООО «Агро-регион». Решение Минфина Жасмин никак не прокомментировала. Впрочем, в последнее время 45-летняя артистка старается не мелькать в поле зрения.Если исполнительница не выступает с громкими заявлениями, то ее муж нередко в центре скандала. Например, в 2019-м Илана Шора объявили в международный розыск — политик незаконно уехал из Молдавии с крупной суммой денег, которую украл. К слову, Жасмин всегда защищает супруга. Когда Илан находился под домашним арестом, звезда всячески оправдывала любимого. «Несколько лет назад муж узнал, что у него есть проблемы с сердцем. Тогда он проходил курс лечения, и после этого мы постоянно наблюдались у кардиолога. В связи со всеми последними событиями сердце опять начало давать сбои. Я безумно волнуюсь и переживаю по этому поводу, надеюсь, в скором времени этот постановочный театр закончится и будет доказана невиновность Илана, а преступники будут призваны к ответу», — откровенничала певица.