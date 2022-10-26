. Подписки Game Pass вновь можно купить в М.Видео в России, временно со скидкой
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Подписки Game Pass вновь можно купить в М.Видео в России, временно со скидкой

Подписки Game Pass вновь можно купить в М.Видео в России, временно со скидкой


Подписки Game Pass с весны этого года сложно купить в России через крупные официальные сети бытовой электроники. В сентябре этого года мы сообщали, что подписки вернулись в продажу в сети DNS, а теперь их можно приобрести и в М.Видео.

В своих социальных сетях магазин М.Видео объявил, что Xbox Live Gold, Xbox Game Pass, PC Game Pass и Game Pass Ultimate доступны теперь для покупки (на сайте магазина их можно увидеть здесь). Временно подписки предлагаются со скидкой в 20%, цены следующие:



Xbox Live на 3 месяца — 1699 рублей



Xbox Live Gold на 12 месяцев — 3999 рублей



Xbox Game Pass на 3 месяца — 1799 рублей



Xbox Game Pass на 6 месяцев — 2699 рублей



Xbox Game Pass Ultimate на 1 месяц — 899 рублей



Xbox Game Pass Ultimate на 3 месяца — 2699 рублей



PC Game Pass на 3 месяца — 1750 рублей

Какое количество подписок доступно в сети — неизвестно.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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