. Постройневшая Агата Муцениеце восхитила осиной талией
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Постройневшая Агата Муцениеце восхитила осиной талией

Постройневшая Агата Муцениеце восхитила осиной талией
Актриса Агата Муцениеце поделилась фото в провокационном наряде. Агата Муцениеце охотно экспериментирует с внешностью, ловко перевоплощаясь для съемок в кино, в глянце или для других проектов. После развода звезда преобразилась, и не преминула в очередной раз показать себя. Сегодня артистка показала кадры новой фотосессии. Агата примерила look в винтажном стиле. Агата надела черный костюм-двойку: декорированный лентами топ и длинную юбку с низкой посадкой.
Муцениеце открыла руки и оголила живот. Агата засветила татуировку на левом боку. Стилисты уложили волосы актрисы в объемную волнистую прическу. На лицо теледивы нанесли макияж со стрелками, подчеркнувший ее глаза. Поклонники звезды сериала «Стая» оставили ей много комплиментов. «Ой, ну какая вы грация и красота», «Павел заплакал», «Агата, ты похожа на Джованну Антонелли в молодости. Со стрелками особенно! "Клон"», «Вся натуральная! Красотка!», «Шикарная, сильная женщина!», «Столько глубины во взгляде», «Фото в профиль нереально», «Шестидесятые», «Пиковая дама», «Фигурка отпад. Тут вы вообще супер», «Талия стала нереальной!», «Лана Дель Рей!», «Агата в стиле Ланы – это что-то новенькое», «Увидеть бы вас в кино по Достоевскому», — высказались подписчики.
# Шоу-бизнес Муцениеце Агата
По материалам: z-aya

Последние новости

Площадь пожара на складе в Санкт-Петербурге увеличилась в два раза
Площадь пожара на складе в Санкт-Петербурге увеличилась в два раза
Microsoft анонсировала Age of Mythology: Retold — игра будет в Game Pass в день релиза
Microsoft анонсировала Age of Mythology: Retold — игра будет в Game
Garfield Lasagna Party с более чем 30 мини-играми выходит на Xbox в ноябре
Garfield Lasagna Party с более чем 30 мини-играми выходит на Xbox в
Премьер Британии пообещал поддерживать Украину на прежнем уровне
Премьер Британии пообещал поддерживать Украину на прежнем уровне
Путин провел заседание Координационного совета при Правительстве РФ по обеспечению потребностей ВС РФ
Путин провел заседание Координационного совета при Правительстве РФ
Даня Милохин - «конченый», думал Александр Жулин
Даня Милохин - «конченый», думал Александр Жулин
Постройневшая Агата Муцениеце восхитила осиной талией
Постройневшая Агата Муцениеце восхитила осиной талией
Юлия Пересильд стала разваливаться на куски после полета в космос
Юлия Пересильд стала разваливаться на куски после полета в космос
Татьяна Брухунова рассказала о трудностях беременности
Татьяна Брухунова рассказала о трудностях беременности
США пригрозили КНДР последствиями за ядерные испытания
США пригрозили КНДР последствиями за ядерные испытания
Приключенческая RPG в стиле киберпанк Neon Blood выйдет на Xbox в 2023 году
Приключенческая RPG в стиле киберпанк Neon Blood выйдет на Xbox в
Американская писательница выиграла дело о плагиате против племянницы Пастернака
Американская писательница выиграла дело о плагиате против племянницы

Топ на сегодня

Хозяйкам нужно знать: чем заменить яйца в выпечке и других рецептах
Хозяйкам нужно знать: чем заменить яйца в выпечке и других рецептах
10 интересных и необычных фактов о мужском достоинстве
10 интересных и необычных фактов о мужском достоинстве
Механическая штукатурка стен
Механическая штукатурка стен
Ермакова решила стать писательницей
Ермакова решила стать писательницей
4 явных признака, которые доказывают, что человеком управляют
4 явных признака, которые доказывают, что человеком управляют

Еще по теме

Обошла Асмус! Агата Муцениеце показала грубый секс на камеру
Агата Муцениеце и Павел Прилучный показали дочь
Агата Муцениеце поделилась кадрами эротической фотосессии
Агата Муцениеце проводит время с молодым актером