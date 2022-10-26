. Постройневшая Агата Муцениеце восхитила осиной талией

Актриса Агата Муцениеце поделилась фото в провокационном наряде. Агата Муцениеце охотно экспериментирует с внешностью, ловко перевоплощаясь для съемок в кино, в глянце или для других проектов. После развода звезда преобразилась, и не преминула в очередной раз показать себя. Сегодня артистка показала кадры новой фотосессии. Агата примерила look в винтажном стиле. Агата надела черный костюм-двойку: декорированный лентами топ и длинную юбку с низкой посадкой.Муцениеце открыла руки и оголила живот. Агата засветила татуировку на левом боку. Стилисты уложили волосы актрисы в объемную волнистую прическу. На лицо теледивы нанесли макияж со стрелками, подчеркнувший ее глаза. Поклонники звезды сериала «Стая» оставили ей много комплиментов. «Ой, ну какая вы грация и красота», «Павел заплакал», «Агата, ты похожа на Джованну Антонелли в молодости. Со стрелками особенно! "Клон"», «Вся натуральная! Красотка!», «Шикарная, сильная женщина!», «Столько глубины во взгляде», «Фото в профиль нереально», «Шестидесятые», «Пиковая дама», «Фигурка отпад. Тут вы вообще супер», «Талия стала нереальной!», «Лана Дель Рей!», «Агата в стиле Ланы – это что-то новенькое», «Увидеть бы вас в кино по Достоевскому», — высказались подписчики.