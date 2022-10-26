. Предсказывают лютый мороз этой зимой
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Предсказывают лютый мороз этой зимой

Предсказывают лютый мороз этой зимой
Эксперты рассказали, что ждать этой зимой россиянам. Зима, судя по погоде за окном, нагрянет уже совсем скоро. Какой она будет — влажной и теплой? Или морозной и сухой? Ждать ли аномальных морозов? А сильнейших снегопадов? Ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов спрогнозировал несколько самых вероятных сценариев. По словам метеоролога, нам всем стоит готовиться к аномальным температурам, причем как минусовым, так и плюсовым. В конце концов, глобальное потепление еще никто не отменял. «Если говорить про Московский регион, у нас в последние годы так называемые сопливые зимы — постоянные оттепели, слякоть. Очень часто под Новый год мы имеем потепление, плюсовую температуру, во дворах расцветают первоцветы, и это уже не кажется чудом», — сказал эксперт. Он также добавил, что именно такая зима была буквально пару лет назад. Но аномальные морозы тоже вполне вероятны. Система течений в Атлантическом океане продолжает меняться, отметил специалист. Вслед за охлаждением Гольфстрима благоприятный климат в Европе перестает быть таковым. Напротив, температуры упадут до рекордно низких значений, в том числе и в некоторых регионах России. «Если Гольфстрим кардинальным образом изменит свое течение в Северной Атлантике, мы можем получить похолодание на 15-20 градусов в отдельных регионах», — поделился ученый. По мнению синоптика, все эти тенденции могут проявиться этой зимой, и они будут дополнять друг друга, что приведет к изменчивости погоды в течение всего сезона. «Одна половина зимы может быть очень теплой, а потом могут наступить ужасные холода, такое уже бывало. Или может случиться, что тренд на ослабление Гольфстрима станет доминирующим именно этой зимой, и мы можем получить рекордные холода, несмотря на глобальное потепление», — процитировали Карнаухова РИА «Новости».
# Общество / Шоу-бизнес Общество
По материалам: z-aya

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