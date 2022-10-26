. Премьер Британии пообещал поддерживать Украину на прежнем уровне

Вадим Карасев

Премьер Британии Сунак пообещал, что Лондон продолжит поддерживать Киев на прежнем уровне

Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал, что Лондон продолжит оказывать Киеву поддержку на прежнем уровне. Об этом говорится в заявлении, распространенном канцелярией британского премьера, пишет ТАСС.

По словам премьера, украинский лидер может рассчитывать на сохранение солидарности британского правительства.

В заявлении также говорится, что стороны поддержали «продолжение политики экономических санкций» против Москвы.

25 октября король Карл III подтвердил вступление Риши Сунака в должность премьер-министра страны. Монарх также дал ему первое поручение: формирование нового правительства.

20 октября Лиз Трасс объявила, что уходит в отставку. Политик признала, что не справляется с обязанностями возложенного на нее мандата премьера.