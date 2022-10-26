. Проблемы у Овнов, успех у Дев: астропрогноз для всех знаков зодиака с 25 октября на 2 недели

С 25 октября начинается коридор затмений, который может оказать влияние на все знаки зодиака. Благодаря астрологическому прогнозу с 25 октября по 2 ноября, все представители зодиакального круга смогут понять, что их ждет и к чему следует готовиться.

Астропрогноз с 25 октября на 2 недели для Овнов, Тельцов, Близнецов и Раков

Овен (21 марта — 19 апреля)

Коридор затмений перевернет жизнь Овнов. У многих начнутся проблемы как в личной жизни, так и в профессиональной деятельности. Чтобы справиться со всеми трудностями, им придется приложить немало усилий.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Затмение принесет в жизнь Тельцов много перемен. Им поступит выгодное предложение и они смогут изменить свое прежнее место работы. В этот период времени представителям знака следует также уделять время второй половинке, иначе отношения начнут давать трещину.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Близнецы могут замечать за собой нервную возбудимость и тревогу. У них появится желание что-то изменить в своей жизни. Сейчас им можно заняться спортом, а также медитацией или йогой. На работе их ждет много новшеств и сложных заданий.

Рак (22 июня — 22 июля)

В период затмения в личной жизни Раков все пойдет наперекосяк. С близкими людьми у них могут появиться разногласия, ссоры и недопонимания. Одинокие представители знака смогут изменить свою жизнь, если будут чаще выходить в свет.

Астропрогноз с 25 октября на 2 недели для Львов, Дев, Весов и Скорпионов

Лев (23 июля — 22 августа)

Львам предстоит выделить время для своей семьи. Не исключено, что им придется решать вопросы, касающиеся недвижимости и имущества. Многие могут решиться на продажу своего жилья либо же затеют ремонт.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Для карьеристов Дев затмение подарит много перспектив и возможностей. Им удастся реализовать все свои проекты и воплотить в жизнь самые смелые задумки, которые принесут им небывалую прибыль. Кроме того, успех их ждет и в личной жизни.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Большой успех ждет Весов в финансовом плане. Они смогут приобрести то, о чем так давно мечтали. Затмение поможет им пересмотреть свои взгляды на жизнь и внести в нее много изменений. Одиноких ждет приятное знакомство.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скорпионы в период затмения начнут заниматься собой и своим внешним видом. Этот период является благоприятным для того, чтобы заняться своим здоровьем и посетить специалистов. Своевременное обращение за медпомощью поможет предотвратить появление опасных недугов.

Астропрогноз с 25 октября на 2 недели для Стрельцов, Козерогов, Водолеев и Рыб

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Время является удачным для совершения дальних поездок и командировок. Успех ждет трудолюбивых и активных Стрельцов, которые могут и знают, как достигать поставленных целей. Начальство будет в восторге от их работы.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это затмение сократит круг друзей Козерогов. Они смогут понять, кто является настоящим другом, а кто тянет их ко дну. В личной жизни успех ждет того, кто собирается сделать предложение любимому человеку.

Водолей (20 января — 18 февраля)

У Водолеев появится новая цель в карьере к которой они будут стремительно идти. Не исключено, что им будет предложена новая должность или место. Трудолюбие и упорство помогут им быстрее достичь своей цели и получить хорошее вознаграждение за свои труды.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Затмение принесет в жизнь Рыб много интересных встреч, романтику и любовь. Не исключено, что многие из них узаконят свои отношения, а те, кто уже состоят в них, узнают об интересном положении.