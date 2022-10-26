. Продюсер рассказал о необычных требованиях в райдерах российских звезд

Вадим Карасев

Продюсер Ашуров рассказал о любви Бузовой к колбасе, а Елки — к яйцам

Российские звезды иногда указывают достаточно необычные требования в своих райдерах. Например, кто-то указывает десять яиц, другие — кальян на сцене, третьи — колбасу. Об этих и других требованиях в райдерах российских знаменитостей «Ленте.ру» рассказал музыкальный и ТВ-продюсер Дмитрий Ашуров.

«У разных звезд разные требования. Иногда запрашивают личные самолеты, суперджеты, — поделился Ашуров. — У артиста Филиппа Киркорова, например, обязательное требование — это Кока-Кола. Вроде ничего помпезного, но для короля нашей эстрады важно, чтобы она была».

Также почти для всех знаменитостей, по словам продюсера, необходимо присутствие дежурной машины, сопровождающей артиста. Кто-то требует конкретных охранников.

«Есть те, кто требует запрещенные вещества у организаторов мероприятий, корпоративов. Были случаи, когда артисты отказывались выходить выступать, пока не получат требуемого. Еще были те, кто просил принести кальян непосредственно на сцену. Но, конечно, такого, как у западных артистов, у нас мало. Бейонсе, например, требует, чтобы перед ее приходом промывали всю сантехнику и унитазы», — рассказал собеседник «Ленты.ру».

Особенностью отечественных звезд он считает повышенное внимание к алкоголю — его требуют практически все.

«А вот Олечка Бузова любит колбасу. Ей важно, чтоб нарезка обязательно была в гримерке. А певице Елке, допустим, очень важны молчаливые водители, на уровне немых. Также она ждет, чтоб всегда были гречка, ровно десять вареных яиц и авокадо», — перечислил Ашуров.

Ранее эстрадный певец Филипп Киркоров ответил узбекской исполнительнице Наргиз Закировой, которая ранее возмутилась концертом артиста в своей стране. Незадолго до этого Наргиз, проживающая в Узбекистане, возмутилась, увидев на одной из улиц города баннеры с афишей концерта Киркорова. «Понаехали, *****», — прокомментировала исполнительница выступление певца.

Артист, в свою очередь, заявил, что недавно Наргиз сама хотела улучшить с ним отношения: «Наргиз, чтобы материться, даже голосовые связки не нужны. А чтобы в сторону того, перед кем еще вчера заискивала, лебезила, и совесть не пригодится».