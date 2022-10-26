. Продюсер рассказал о необычных требованиях в райдерах российских звезд
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Продюсер рассказал о необычных требованиях в райдерах российских звезд

Продюсер рассказал о необычных требованиях в райдерах российских звезд

Продюсер рассказал о необычных требованиях в райдерах российских звездПродюсер Ашуров рассказал о любви Бузовой к колбасе, а Елки — к яйцам

Российские звезды иногда указывают достаточно необычные требования в своих райдерах. Например, кто-то указывает десять яиц, другие — кальян на сцене, третьи — колбасу. Об этих и других требованиях в райдерах российских знаменитостей «Ленте.ру» рассказал музыкальный и ТВ-продюсер Дмитрий Ашуров.

«У разных звезд разные требования. Иногда запрашивают личные самолеты, суперджеты, — поделился Ашуров. — У артиста Филиппа Киркорова, например, обязательное требование — это Кока-Кола. Вроде ничего помпезного, но для короля нашей эстрады важно, чтобы она была».

Также почти для всех знаменитостей, по словам продюсера, необходимо присутствие дежурной машины, сопровождающей артиста. Кто-то требует конкретных охранников.

«Есть те, кто требует запрещенные вещества у организаторов мероприятий, корпоративов. Были случаи, когда артисты отказывались выходить выступать, пока не получат требуемого. Еще были те, кто просил принести кальян непосредственно на сцену. Но, конечно, такого, как у западных артистов, у нас мало. Бейонсе, например, требует, чтобы перед ее приходом промывали всю сантехнику и унитазы», — рассказал собеседник «Ленты.ру».

Особенностью отечественных звезд он считает повышенное внимание к алкоголю — его требуют практически все.

«А вот Олечка Бузова любит колбасу. Ей важно, чтоб нарезка обязательно была в гримерке. А певице Елке, допустим, очень важны молчаливые водители, на уровне немых. Также она ждет, чтоб всегда были гречка, ровно десять вареных яиц и авокадо», — перечислил Ашуров.

Ранее эстрадный певец Филипп Киркоров ответил узбекской исполнительнице Наргиз Закировой, которая ранее возмутилась концертом артиста в своей стране. Незадолго до этого Наргиз, проживающая в Узбекистане, возмутилась, увидев на одной из улиц города баннеры с афишей концерта Киркорова. «Понаехали, *****», — прокомментировала исполнительница выступление певца.

Артист, в свою очередь, заявил, что недавно Наргиз сама хотела улучшить с ним отношения: «Наргиз, чтобы материться, даже голосовые связки не нужны. А чтобы в сторону того, перед кем еще вчера заискивала, лебезила, и совесть не пригодится».

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Артём Грант по-прежнему хочет вернуть Анну Самонину на Дом-2
Артём Грант по-прежнему хочет вернуть Анну Самонину на Дом-2
Малышева перечислила разрушающие пищеварение привычки
Малышева перечислила разрушающие пищеварение привычки
Мужчина "обрадовал" свою супругу
Мужчина "обрадовал" свою супругу
Продюсер рассказал о необычных требованиях в райдерах российских звезд
Продюсер рассказал о необычных требованиях в райдерах российских звезд
В Польше назвали условие прекращения западной помощи Киеву
В Польше назвали условие прекращения западной помощи Киеву
Китай не отказал себе в желании применить силу против Тайваня
Китай не отказал себе в желании применить силу против Тайваня
Избавиться от страхов и открыться новому: обряд для счастливого будущего от Василисы Володиной
Избавиться от страхов и открыться новому: обряд для счастливого
Салибеков намекнул, что Адель Макарова его добивается
Салибеков намекнул, что Адель Макарова его добивается
Черный окрас помогает волкам Северной Америки противостоять чуме
Черный окрас помогает волкам Северной Америки противостоять чуме
Напоминаем: самое время пройти The Forgotten City по Game Pass, скоро игру удалят
Напоминаем: самое время пройти The Forgotten City по Game Pass, скоро
В Китае предрекли Евросоюзу мрачные перспективы после октября
В Китае предрекли Евросоюзу мрачные перспективы после октября
Хуснуллин рассказал о подготовке к отопительному сезону в новых регионах РФ
Хуснуллин рассказал о подготовке к отопительному сезону в новых

Топ на сегодня

Хозяйкам нужно знать: чем заменить яйца в выпечке и других рецептах
Хозяйкам нужно знать: чем заменить яйца в выпечке и других рецептах
Механическая штукатурка стен
Механическая штукатурка стен
Башаров выступит в "Ледниковом периоде" в женском платье перед критиковавшей его за битье жен Тарасовой
Башаров выступит в "Ледниковом периоде" в женском платье
Алла Пугачева оставила свой замок на дочь и собирается приезжать в него по праздникам
Алла Пугачева оставила свой замок на дочь и собирается приезжать в
Звезда «Гарри Поттера» заявил о нежелании видеть детей известными
Звезда «Гарри Поттера» заявил о нежелании видеть детей известными

Еще по теме

Песни Шамана не подходят для корпоративов
Названы возможные ведущие новогодних телешоу вместо Урганта и Галкина
Стали известны подробности райдера Валерия Леонтьева
Почему Филиппа Киркорова не пустили в Кишинев