. Проект бюджета на 2023-2025 годы прошел первое чтение

Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета РФ на 2023 и плановый период 2024-2025 годов.

В соответствии с проектом, расходы бюджета РФ составят 29 трлн рублей в 2023 году, 29,4 трлн рублей в 2024 году и 29,2 трлн рублей в 2025 году. Доходы составят 26,1 трлн рублей в 2023 году, 27,2 трлн рублей в 2024 году и 27,9 трлн рублей в 2025 году.

Дефицит, согласно прогнозам, в 2023 году составит 2% ВВП (или около 3 трлн рублей), закрыть его предполагается преимущественно за счет заимствований. При этом ожидается, что дефицит бюджета будет постепенно сокращаться — до 0,7% в 2025 году.

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