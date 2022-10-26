. Путин провел заседание Координационного совета при Правительстве РФ по обеспечению потребностей ВС РФ

Вадим Карасев

Президент РФ Владимир Путин 25 октября провел первое заседание Координационного совета при Правительстве РФ — структуры, созданной для взаимодействия между органами власти в рамках задач, возникающих в период спецоперации.

Главой нового совета назначен премьер-министр Михаил Мишустин, его заместителями стали вице-премьер — глава аппарата Правительства Дмитрий Григоренко и вице-премьер — министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Заседания совета будут проходить еженедельно. На заседании 25 октября также присутствовал мэр Москвы Сергей Собянин. За ним закреплена координация выработки мер безопасности федерального и регионального уровней. Одна из важнейших целей, обозначенным президентом, обеспечение слаженных действий всех уровней власти и мобилизация производственных мощностей.

Глава государства заявил, что ждет от органов власти всех уровней содержательных, быстрых и эффективных действий по всем направлениям.

"Сама жизнь подталкивает нас к тому, чтобы на всю эту работу ещё раз самым внимательным образом посмотреть и выработать общие подходы к обновлению всех процедур, всех административных процедур, всего, что связано с тем, что называется "управление" – в самом широком смысле этого слова", - заявил национальный лидер.

Глава государства обратил особое внимание на то, что Россия имеет очевидное преимущество перед Украиной в оборонной промышленности.

Сегодня Украина полностью зависима от иностранных поставок вооружения, в то время как Россия в сторонней помощи не нуждается. По словам президента, это принципиально важно в условиях затяжного военного конфликта. При этом Путин подчеркнул, что побеждать нужно не только количеством, но и качеством производимой продукции. Это касается не только оружия, но и снаряжения обмундирования, одежды и предметов быта российских солдат и офицеров, которые должны соответствовать самым современным требованиям.

Президент потребовал исходить только из реальной ситуации и находиться в прямом контакте с получателями продукции и мер поддержки. По его словам, отжившие своё нормативы, положения, циркуляры в условиях военного конфликта и борьбы за будущее России не имеют права на существование. Они должны быть либо заменены, либо приспособлены под реальную ситуацию.

"Теперь новые вызовы, они серьёзные, значительные. Это касается, повторю, и деятельности правоохранительных органов, силового блока, Министерства обороны, но это касается и всей гражданской составляющей. Поэтому прошу всех настроиться на содержательную работу в новом формате", - подчеркнул президент.

Рабочая группа Госсовета будет работать по четырём направлениям:

- исполнение Указов о четырёх уровнях готовности;

- создание и оснащение мест размещения и обучения военнослужащих (уже создано таких мест на 60 000 человек);

- социальная поддержка семей мобилизованных по принципу обнуления критерия нуждаемости;

- совместные с федеральным Правительством действия по поддержке ОПК и производства необходимой фронту продукции.