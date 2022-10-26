. Путин провел заседание Координационного совета при Правительстве РФ по обеспечению потребностей ВС РФ
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Путин провел заседание Координационного совета при Правительстве РФ по обеспечению потребностей ВС РФ

Путин провел заседание Координационного совета при Правительстве РФ по обеспечению потребностей ВС РФ

Президент РФ Владимир Путин 25 октября провел первое заседание Координационного совета при Правительстве РФ — структуры, созданной для взаимодействия между органами власти в рамках задач, возникающих в период спецоперации. 

Главой нового совета назначен премьер-министр Михаил Мишустин, его заместителями стали вице-премьер — глава аппарата Правительства Дмитрий Григоренко и вице-премьер — министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Заседания совета будут проходить еженедельно. На заседании 25 октября также присутствовал мэр Москвы Сергей Собянин. За ним закреплена координация выработки мер безопасности федерального и регионального уровней. Одна из важнейших целей, обозначенным президентом, обеспечение слаженных действий всех уровней власти и мобилизация производственных мощностей. 


Глава государства заявил, что ждет от органов власти всех уровней содержательных, быстрых и эффективных действий по всем направлениям.

"Сама жизнь подталкивает нас к тому, чтобы на всю эту работу ещё раз самым внимательным образом посмотреть и выработать общие подходы к обновлению всех процедур, всех административных процедур, всего, что связано с тем, что называется "управление" – в самом широком смысле этого слова", - заявил национальный лидер.

Глава государства обратил особое внимание на то, что Россия имеет очевидное преимущество перед Украиной в оборонной промышленности.

Сегодня Украина полностью зависима от иностранных поставок вооружения, в то время как Россия в сторонней помощи не нуждается. По словам президента, это принципиально важно в условиях затяжного военного конфликта. При этом Путин подчеркнул, что побеждать нужно не только количеством, но и качеством производимой продукции. Это касается не только оружия, но и снаряжения обмундирования, одежды и предметов быта российских солдат и офицеров, которые должны соответствовать самым современным требованиям.

Президент потребовал исходить только из реальной ситуации и находиться в прямом контакте с получателями продукции и мер поддержки. По его словам, отжившие своё нормативы, положения, циркуляры в условиях военного конфликта и борьбы за будущее России не имеют права на существование. Они должны быть либо заменены, либо приспособлены под реальную ситуацию.

"Теперь новые вызовы, они серьёзные, значительные. Это касается, повторю, и деятельности правоохранительных органов, силового блока, Министерства обороны, но это касается и всей гражданской составляющей. Поэтому прошу всех настроиться на содержательную работу в новом формате", - подчеркнул президент.

Рабочая группа Госсовета будет работать по четырём направлениям: 


- исполнение Указов о четырёх уровнях готовности; 

- создание и оснащение мест размещения и обучения военнослужащих (уже создано таких мест на 60 000 человек); 

- социальная поддержка семей мобилизованных по принципу обнуления критерия нуждаемости; 

- совместные с федеральным Правительством действия по поддержке ОПК и производства необходимой фронту продукции.

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По материалам: uposters.ru

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