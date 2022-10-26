. Рецепт идеального воздушного хумуса от Анны Волошиной
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Рецепт идеального воздушного хумуса от Анны Волошиной

Рецепт идеального воздушного хумуса от Анны Волошиной

Эта закуска пришла к нам из стран Ближнего Востока и полюбилась гурманам. Ее можно приготовить по-разному, но сегодня будем учиться делать кремовую структуру. Поможет нам в этом шеф-повар и кулинарный эксперт Анна Волошина. Она предлагает приготовить идеальный хумус, который может храниться целых 5 суток.

Как приготовить идеальный хумус

Для приготовления нам понадобятся:

  • бобы нута — 1 стакан;
  • сода — 1 ч. л.;
  • паста тахини — 140 граммов;
  • головка чеснока — 1 штука (если любите его);
  • лимонный сок — 5-6 ст. л.;
  • очень холодная вода;
  • оливковое масло;
  • соль.


Как приготовить хумус:

Сушеный нут положите в миску средних размеров и залейте ледяной водой. В нее добавьте половину чайной ложки соды и дайте постоять сутки.

Спустя 24 часа вылейте прежнюю воду и вновь залейте нут, высыпав остаток соды. Поставьте на огонь и проварите в течение 20 минут, постоянно помешивая и снимая пену. Добавьте чайную ложку соли и варите нут еще 10 минут до разваривания бобов.

Выключите огонь и слейте воду. В блендере перемешайте нут, тахини, чеснок и лимонный сок. Снова посолите. Консистенция должна быть однородной и мягкой.

Для воздушности Анна Волошина предлагает влить в хумус еще немного холодной воды прямо во время перемешивания ингредиентов.

Готовый хумус сверху полейте оливковым маслом и накройте крышкой. Он может храниться в холоде на протяжении 5 дней.

# Общество Еда
По материалам: rsute

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