. Рената Литвинова готова разорвать свою помощницу

Актриса Рената Литвинова в шоке от обвинений девушки и намерена ее уничтожить. Артистка теперь живет в Европе, где продолжает заниматься творчеством. Однако, как ни старается актриса дистанцироваться от России, скандалы, разгорающиеся в родной стране, ее не минуют. А из-за недавних обвинений, высказанных бывшей помощницей, знаменитость была вынуждена сделать серьезное публичное заявление, совершенно ей не свойственное. Поводом для гневного поста Литвиновой стало интервью Натальи Максимовой, ранее работавшей с актрисой. Она принялась утверждать, что в 2019 году перестала сотрудничать со звездой фильма «Северный ветер», потому что та оказалась абьюзером и с ней невозможно было нормально взаимодействовать. По словам экс-помощницы, с тех пор Литвинова хранит на нее обиду и считает предательницей, но своей вины не признает.Актриса, услышав подобные откровения, не смогла молчать и выступила в свою защиту. Она заявила, что уволила Максимову по более чем веским основаниям – за неисполнение возложенных на нее обязанностей и воровство, а теперь готова подать на бывшую сотрудницу в суд еще и за клевету. «Хочу прервать свое многолетнее молчание… Хочу, наконец, прокомментировать свое отношение ко всему происходящему и остановить поток лжи: мы с моими адвокатами находимся в процессе подачи нескольких уголовных исков, касающихся обмана доверия, нелегитимного распоряжения чужими деньгами и имуществом, а после данного интервью еще и клеветы, которая может повлиять на общественное мнение. Максимова была моей французской ассистенткой, получавшей зарплату за свой круг обязанностей и уволенной за ненадлежащее выполнение работы и воровство. Этой правды в ее интервью не прозвучало», — принялась негодовать Литвинова.