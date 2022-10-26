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Россиян предупредили о новой схеме мошенничества на фоне частичной мобилизации

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества на фоне частичной мобилизацииIT-эксперт Егоров: мошенники предлагают «сертификаты об отсрочке» за пожертвования в армию

Ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection компании Group-IB Евгений Егоров предупредил россиян о новой схеме мошенничества, возникшей на фоне частичной мобилизации. Его комментарий приводит «Газета.ру».

IT-эксперт сообщил, что в сети появился фишинговый сайт, выдающий себя за официальный интернет-портал правовой информации России. На нем пользователям обещают выдать некий «сертификат об отсрочке» на «специальный срок» за денежное пожертвование в пользу армии РФ. Мошенники предлагают посетителям сайта ввести данные банковской карты и совершить перевод, после чего воруют деньги, пояснил специалист.

«Сайт мошенников выдает себя за один из правительственных ресурсов РФ. При этом его доменное имя никак не повторяет адрес официального сайта», — отметил Егоров. По его словам, злоумышленники продвигали поддельный сайт через соцсети, электронную почту, SMS, рекламу в мобильных приложениях и автоматические переходы с других ресурсов.

Специалист сообщил, что фишинговый сайт был зарегистрирован 24 октября, однако команда Group-IB добилась его блокировки. Однако в компании призвали сохранять бдительность, так как мошенники могут в любое время запустить новую версию вредоносного ресурса с другим адресом.

«Подобные объявления — мошеннические. "Официальных сертификатов об отсрочке" за пожертвование не существует», — подчеркнул Егоров. Он также напомнил, что при намерении пожертвовать какому-либо благотворительному фонду деньги нужно всегда проверять информацию об организации в интернете. При этом полезно искать не только новости про фонд, но и проверять банковские реквизиты, по которым предлагается перевести деньги, заключил специалист.

Ранее специалисты «Лаборатории Касперского» предупредили россиян об еще одной схеме мошенничества. Сообщалось, что злоумышленники начали имитировать блокировку Windows с помощью полноэкранного режима.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

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