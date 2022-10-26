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Россиянам рассказали о положенной выплате к юбилею

Россиянам рассказали о положенной выплате к юбилею«Прайм»: доцент Лебединская заявила, что долгожителям от государства положена выплата

Российские долгожители могут получить ко дню рождения от государства денежную выплату. Об этом рассказала доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская в беседе с агентством «Прайм».

Подарок к юбилею могут получить жители определенных регионов. В частности, в Москве людям дожившим до столетнего юбилея выплатят 28 692 рубля, долгожителям в возрасте 101 года и старше — 17 216 рублей, заявила Лебединская.

Жителям Санкт-Петербурга по достижении возраста 90 лет полагается выплата в размере 15 тысяч рублей. 95-летним гражданам — 20 тысяч рублей, а по достижении 100-летнего возраста россиянин получит 25 тысяч рублей. Также выплаты получат те, кто проработал в сельском хозяйстве свыше 30 лет, заключила эксперт.

Ранее доцент кафедры ТПП РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец сообщила, что из-за Дня народного единства, который отмечается 4 ноября, в России изменится график начисления пенсий.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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