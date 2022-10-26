Россиянам рассказали о положенной выплате к юбилею
Российские долгожители могут получить ко дню рождения от государства денежную выплату. Об этом рассказала доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская в беседе с агентством «Прайм».
Подарок к юбилею могут получить жители определенных регионов. В частности, в Москве людям дожившим до столетнего юбилея выплатят 28 692 рубля, долгожителям в возрасте 101 года и старше — 17 216 рублей, заявила Лебединская.
Жителям Санкт-Петербурга по достижении возраста 90 лет полагается выплата в размере 15 тысяч рублей. 95-летним гражданам — 20 тысяч рублей, а по достижении 100-летнего возраста россиянин получит 25 тысяч рублей. Также выплаты получат те, кто проработал в сельском хозяйстве свыше 30 лет, заключила эксперт.
Ранее доцент кафедры ТПП РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец сообщила, что из-за Дня народного единства, который отмечается 4 ноября, в России изменится график начисления пенсий.