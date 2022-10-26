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Российские компании массово открыли филиалы в одной стране

Российские компании массово открыли филиалы в одной стране«Известия»: с конца февраля в ОАЭ зарегистрировали бизнес 700 российских компаний

В 2022 году число российских компаний, открывших второе юридическое лицо в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), резко выросло. О массовой регистрации российского бизнеса в этой стране рассказал «Известиям» бизнес-посол «Деловой России» в ОАЭ Максим Загорнов.

С конца февраля по конец сентября в Объединенных Арабских Эмиратах свои филиалы открыли 700 фирм из России, что в 5-7 раз больше, чем в аналогичный период 2021 года. Тенденцию подтвердили в Торгово-промышленной палате (ТПП) России. В основном к регистрации за рубежом прибегали представители малого и среднего бизнеса, также свои представительства начали открывать и корпорации, отметили в «Деловой России». По большей части речь идет об IT-компаниях.

Регистрация бизнеса за рубежом позволяет компаниям сохранить бизнес-связи со странами, которые в России называют «недружественными». Член совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике ТПП Константин Вольф объяснил, что отечественные компании таким образом могут продолжать проводить финансовые операции и бесперебойно работать в условиях санкций США и Европы.

При этом процесс регистрации бизнеса в ОАЭ постепенно усложняется: «увеличиваются сроки открытия юрлица, проходит более тщательный комплаенс (проверка на соответствие бизнеса нормам законодательства и правовым актам)», — рассказал Загорнов. Негативно повлиять на работу российских компаний может закон о получении налогового резиденства в ОАЭ, который вступит в силу 1 марта 2023 года.

Отечественный бизнес начал активно искать пути обхода санкций после начала спецоперации на Украине. Безопасной альтернативой Нью-Йорку и Лондону стал Гонконг. С 24 февраля по 10 октября в китайском городе было зарегистрировано 35 компаний со словом «Россия» на китайском и английском языках в названии, что в три раза больше в годовом выражении.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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