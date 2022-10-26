. Российские танкисты рассказали о штурме украинских позиций в ДНР

Вадим Карасев

«Известия»: танки 1-ой Славянской бригады штурмуют украинские позиции под Авдеевкой в ДНР

Танкисты 1-ой Славянской бригады Народной милиции (НМ) Донецкой народной республики (ДНР) рассказали «Известиям» о продвижении на авдеевском направлении и о штурме позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Наступление ведется к поселкам Опытное и Водяное при массированной поддержке огнем артиллерии и бронетехники, рассказал российский офицер-танкист. Трофейный Т-64БВ работает под прикрытием лесополос, максимально замаскировавшись. На импровизированном пункте управления с пультами от квадрокоптеров несколько человек наблюдают за машиной, местностью и результатами огня, огонь ведется с помощью корректировки с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Отстреляв боекомплект, танк отправляется на перезарядку. Почти сразу на передовую уходит другой танк, чтобы провести аналогичный налет, но с позиций в нескольких километрах.

Поскольку машина может быть обнаружена с воздуха беспилотниками и отрезана артиллерией, танкисты перестраиваются, внедряют новые средства наблюдения, смешанные бронегруппы из танков и БМП-2 и беспилотники для разведки и управления.

Ранее в Минобороны России сообщили, что ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии российские военные сбили в воздухе семь снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS производства США и «Смерч» в Херсонской области и Луганской народной республике (ЛНР).