. Российские танкисты рассказали о штурме украинских позиций в ДНР
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Российские танкисты рассказали о штурме украинских позиций в ДНР

Российские танкисты рассказали о штурме украинских позиций в ДНР

Российские танкисты рассказали о штурме украинских позиций в ДНР«Известия»: танки 1-ой Славянской бригады штурмуют украинские позиции под Авдеевкой в ДНР

Танкисты 1-ой Славянской бригады Народной милиции (НМ) Донецкой народной республики (ДНР) рассказали «Известиям» о продвижении на авдеевском направлении и о штурме позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Наступление ведется к поселкам Опытное и Водяное при массированной поддержке огнем артиллерии и бронетехники, рассказал российский офицер-танкист. Трофейный Т-64БВ работает под прикрытием лесополос, максимально замаскировавшись. На импровизированном пункте управления с пультами от квадрокоптеров несколько человек наблюдают за машиной, местностью и результатами огня, огонь ведется с помощью корректировки с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Отстреляв боекомплект, танк отправляется на перезарядку. Почти сразу на передовую уходит другой танк, чтобы провести аналогичный налет, но с позиций в нескольких километрах.

Поскольку машина может быть обнаружена с воздуха беспилотниками и отрезана артиллерией, танкисты перестраиваются, внедряют новые средства наблюдения, смешанные бронегруппы из танков и БМП-2 и беспилотники для разведки и управления.

Ранее в Минобороны России сообщили, что ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии российские военные сбили в воздухе семь снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS производства США и «Смерч» в Херсонской области и Луганской народной республике (ЛНР).

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Хуснуллин рассказал о подготовке к отопительному сезону в новых регионах РФ
Хуснуллин рассказал о подготовке к отопительному сезону в новых
В ЕК нашли способ ускорить совместную закупку газа Евросоюзом
В ЕК нашли способ ускорить совместную закупку газа Евросоюзом
Российские танкисты рассказали о штурме украинских позиций в ДНР
Российские танкисты рассказали о штурме украинских позиций в ДНР
Можно ли приручить белку?
Можно ли приручить белку?
В России заметили новые особенности выдачи займов для предпринимателей
В России заметили новые особенности выдачи займов для предпринимателей
День Иверской иконы Божией Матери 26 октября 2022 года: история святого лика, традиции, молитвы
День Иверской иконы Божией Матери 26 октября 2022 года: история
Секреты счастливой любви для рожденных в год Быка
Секреты счастливой любви для рожденных в год Быка
В новом трейлере Need for Speed Unbound показали кастомизацию автомобилей
В новом трейлере Need for Speed Unbound показали кастомизацию
Сухоруков объяснил отказ Балабанова снять «Брат 3»
Сухоруков объяснил отказ Балабанова снять «Брат 3»
Новый премьер Италии пообещала продолжить поддержку Украины
Новый премьер Италии пообещала продолжить поддержку Украины
Знаменитые актеры, которые начали свой путь в фильмах ужасов (17 фото)
Знаменитые актеры, которые начали свой путь в фильмах ужасов (17 фото)
Рецепт идеального воздушного хумуса от Анны Волошиной
Рецепт идеального воздушного хумуса от Анны Волошиной

Топ на сегодня

Хозяйкам нужно знать: чем заменить яйца в выпечке и других рецептах
Хозяйкам нужно знать: чем заменить яйца в выпечке и других рецептах
Механическая штукатурка стен
Механическая штукатурка стен
Башаров выступит в "Ледниковом периоде" в женском платье перед критиковавшей его за битье жен Тарасовой
Башаров выступит в "Ледниковом периоде" в женском платье
Аксенов увидел в СВО продолжение Гражданской войны
Аксенов увидел в СВО продолжение Гражданской войны
Звезда «Гарри Поттера» заявил о нежелании видеть детей известными
Звезда «Гарри Поттера» заявил о нежелании видеть детей известными

Еще по теме

ВСУ испытали новые ударные беспилотники в Донбассе, заявляют в ЛНР
ЛНР заявили, что ВСУ ведут артобстрел позиций на дебальцевском направлении
Киев активизировал разведку с беспилотников, — Народная милиция ЛНР
ВСУ ведут разведку с воздуха, укрепляют минометные батареи и ведут огонь по ЛНР