. Российские войска уничтожили нефтехранилище ВСУ в Днепропетровске

Вадим Карасев

Минобороны заявило об уничтожении в Днепропетровске нефтехранилища с топливом для ВСУ

Российские войска уничтожили нефтехранилище Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе города Днепропетровска. Об этом в среду, 26 октября, журналистам заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, хранилище снабжало дизельным топливом группировку украинских войск в Донбассе.

Кроме того, российская авиация нанесла удар по двум пунктам управления ВСУ в Артемовске Донецкой народной республики и в Константиновке в Запорожской области. Также был уничтожен узел связи украинских войск в Харьковской области.

По данным Минобороны, всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 6791 единицу военной автомобильной спецтехники, 3527 орудий полевой артиллерии и минометов, 874 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6084 бронемашины, 2349 беспилотников, 326 самолетов и 162 вертолета ВСУ.

Ранее ведомство показало кадры удара российской тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» по району сосредоточения войск противника. Из записи также стало известно, что координаты местоположения бойцов ВСУ были получены от разведки.