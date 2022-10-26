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Рост цен в Казахстане и Грузии связали с приездом россиян

Рост цен в Казахстане и Грузии связали с приездом россиянBloomberg: миграция из России могла вызвать ускорение инфляции в Казахстане и Грузии

Граждане России, выехавшие из страны в соседние Грузию и Казахстан, могли вызвать ускорение роста потребительских цен в соседних странах, обратило внимание Bloomberg.

С этим фактором связывает оживление инфляции Нацбанк Казахстана. Влияние ситуации с приездом российских граждан, возможно, будет недолговечным, но сказывается на инфляционных ожиданиях, считают в центробанке республики. В сентябре годовая инфляция в Казахстане ускорилась с 16 почти до 18 процентов, на этом фоне ключевая ставка 26 октября была повышена с 14,5 до 16 процентов.

В Грузии темпы инфляции начали снижаться после пика в мае, но в сентябре показатель снова стал расти, до 11,5 процента. Тем не менее ЦБ Грузии 26 октября оставил ключевую ставку без изменений на уровне 11 процентов, указав при этом, что в стране ожидается рост спроса.

Однако инфляционный шок в соседних с Россией странах может оказаться мимолетным, так как многие россияне в дальнейшем стремятся переехать в другие страны или возвращаются на родину.

Ранее стало известно, что средства россиян в казахстанских банках с начала года утроились.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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