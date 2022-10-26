. Русская церковь 27 октября 2022 года чтит память святой Параскевы

Согласно православному календарю, 27 октября церковь чтит память святой Параскевы из Сербии. Она также известна в христианском мире как Иорданская. А вот народ данному празднику дал название Параскева Грязниха. Появилось оно из-за погодных условий. Обычно 27 октября шли дожди, которые превращали дороги в настоящее болото.

Церковь 27 октября прославляет святую Параскеву

Святая Параскева родом из небольшого селения Епиат в Сербии. Родилась она в богатой семье. Родители дали Параскеве хорошее образование и растили дочь по христианским правилам. С детства Параскева ходила с мамой и папой в церковь, помогала бедным и нуждающимся.

Во время одной Божественной литургии Параскева узнала, что каждый, кто пожелает, может последовать за Всевышним. Эти слова из Евангелие настолько поразили девушку, что она решила жить по Божьим правилам.





После смерти родителей Параскева вместе с братом продали дом и переехали в Константинополь. В городе они посетили возможные церкви и храмы, а затем отправились в Иорданскую пустыню. Там Параскева провела всю оставшуюся жизнь. Только за два года до кончины вернулась домой, поскольку так ей велел Ангел, которого святая увидела ночью во время молитвы.

Святую Параскеву величают покровительницей женщин. Ей молятся девушки, чтобы встретить хорошего жениха. Женщины просят подарить здоровье детям и послать благополучие в семью.

Что нельзя делать в церковный праздник 27 октября 2022 года

На Руси в день памяти святой Параскевы ни мужчины, ни женщины ничего не делали. Первые обычно пахали землю, но поскольку 27 октября часто шли дожди, то добраться до полей было невозможным — дороги превращались в месиво из грязи. Женщинам и вовсе не рекомендовалось на Параскеву работать.





В праздник запрещается:

убираться в доме;

заниматься рукоделием;

мыть волосы;

купать детей;

беременным женщинам расчесываться, иначе тяжело будет рожать;

громко смеяться, а то вскоре придется горько плакать.

Девушкам на Параскеву разве что разрешалось трепать лен. Интересно, что их оценивали как раз по этому умению. Если барышня хорошо справляется со льном, то и женой, и хозяйкой будет отличной.





Вечером незамужние девушки надевали свою лучшие наряды, которые они сами сшили, и шли на прогулку. Так они себя показывали и своими творениями хвастались. Парни же имели возможность полюбоваться девушками и выбрать для себя ту, которая к сердцу припадет.

На Параскеву Грязнуху существуют особые приметы, которые помогают узнать о прихотях будущей погоды. Если 27 октября на дорогах грязи много — через 20 дней настоящая зима начнется.

Согласно народным приметам, на Параскеву можно было излечить ребенка от всех недуг. Стоило только отвести его к роднику и умыть холодной водой.