. Салибеков намекнул, что Адель Макарова его добивается
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Салибеков намекнул, что Адель Макарова его добивается

Салибеков намекнул, что Адель Макарова его добивается
Адель Макарова активно подкармливает Тиграна Салибекова. Только чего она добивается? Желает таким образом обзавестись партнёром после скандала с Дубровским? Мужчины на Дом-2 довольно хорошо устроились и активно пользуются новыми правилами. Они искренне рады, что приготовлением пищи теперь занимаются девушки, причём, не зависимо от того, где в это время находится парень: в изоляторе или в отдельном доме, как Тигран Салибеков.

Сейчас Валерия Шимасюк прикладывает массу усилий, чтобы привлечь внимание Сергея Сичкаря с помощью еды. Тем временем в своём микроблоге Тигран Салибеков рассказывает о кулинарных способностях Адель Макаровой.

Кажется, многодетный отец, который не слишком заботится об алиментах для детей, всегда найдёт, где перекусить на халяву. Может Адель пытается его подкормить не просто так, ведь после скандала с Дубровским ей нужно с кем-то встречаться, чтобы не вылететь за ворота. Видимо, у старичков проекта настоящий талант искать девушек, которые так и норовят их подкормить. И это при том, что сейчас все домовцы самостоятельно ходят за продуктами. Кажется, холодильник на проекте не слишком полон, вот парни и пользуются ситуацией...
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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