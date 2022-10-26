. Саудовская Аравия обманула Байдена с нефтяной сделкой

Вадим Карасев

Решение ОПЕК+ о снижении объема добычи нефти стало неприятной неожиданностью для США: в Эр-Рияде якобы обещали, наоборот, нарастить добычу. Об этом сообщает New York Times, ссылаясь на источники.

Как утверждают американские высокопоставленные чиновники, пожелавшие остаться анонимными, в ходе летнего ближневосточного турне американский президент Джо Байден и премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман будто бы заключили "секретную" сделку по увеличению добычи нефти.

"Подробности нефтяной сделки не разглашались, но она должна была привести к всплеску добычи нефти с сентября по декабрь, однако Мухаммед ибн Салман обманул администрацию Байдена. Трудно понять, почему все пошло наперекосяк", — пишут авторы материала.

Обозреватели NYT предположили, что подобный публичный демарш предстал одной из попыток Саудовской Аравии избавиться от зависимости от США.

"Некоторые чиновники Белого дома считают, что Москва убедила Эр-Рияд сменить курс, так как у саудовского принца очень прочные связи с российским лидером Владимиром Путиным", — отмечает New York Times.

В середине октября Байден пригрозил Эр-Рияду "последствиями" для двусторонних отношений в связи с решением участников ОПЕК+ снизить добычу нефти. Министерство иностранных дел Саудовской Аравии в ответ заявило, что у решения не было политической подоплеки, оно не было направлено против каких-либо стран. Стало также известно о том, что США намерены приостановить поставки оружия и передачу военных технологий Саудовской Аравии на фоне решения ОПЕК+ о снижении добычи нефти. Эксперты считают, что отказ Вашингтона от поставок вооружений Аравии окажется для королевства существенной проблемой.

Весной американские СМИ писали о том, что Эр-Рияд сделал ставку на российского лидера Владимира Путин в новом мировом противостоянии. Это стало следствием недружественного отношения Байдена к Саудовской Аравии. Кроме того, американские аналитики отмечали, что именно благодаря усилиям Путина Саудовская Аравия на сегодняшний день имеет наиболее тесные отношения с Москвой.