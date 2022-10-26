. Саудовская Аравия обманула Байдена с нефтяной сделкой
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Саудовская Аравия обманула Байдена с нефтяной сделкой

Саудовская Аравия обманула Байдена с нефтяной сделкой

Решение ОПЕК+ о снижении объема добычи нефти стало неприятной неожиданностью для США: в Эр-Рияде якобы обещали, наоборот, нарастить добычу. Об этом сообщает New York Times, ссылаясь на источники.

Как утверждают американские высокопоставленные чиновники, пожелавшие остаться анонимными, в ходе летнего ближневосточного турне американский президент Джо Байден и премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман будто бы заключили "секретную" сделку по увеличению добычи нефти.


"Подробности нефтяной сделки не разглашались, но она должна была привести к всплеску добычи нефти с сентября по декабрь, однако Мухаммед ибн Салман обманул администрацию Байдена. Трудно понять, почему все пошло наперекосяк", — пишут авторы материала.

Обозреватели NYT предположили, что подобный публичный демарш предстал одной из попыток Саудовской Аравии избавиться от зависимости от США.

"Некоторые чиновники Белого дома считают, что Москва убедила Эр-Рияд сменить курс, так как у саудовского принца очень прочные связи с российским лидером Владимиром Путиным", — отмечает New York Times.

В середине октября Байден пригрозил Эр-Рияду "последствиями" для двусторонних отношений в связи с решением участников ОПЕК+ снизить добычу нефти. Министерство иностранных дел Саудовской Аравии в ответ заявило, что у решения не было политической подоплеки, оно не было направлено против каких-либо стран. Стало также известно о том, что США намерены приостановить поставки оружия и передачу военных технологий Саудовской Аравии на фоне решения ОПЕК+ о снижении добычи нефти. Эксперты считают, что отказ Вашингтона от поставок вооружений Аравии окажется для королевства существенной проблемой.

Весной американские СМИ писали о том, что Эр-Рияд сделал ставку на российского лидера Владимира Путин в новом мировом противостоянии. Это стало следствием недружественного отношения Байдена к Саудовской Аравии. Кроме того, американские аналитики отмечали, что именно благодаря усилиям Путина Саудовская Аравия на сегодняшний день имеет наиболее тесные отношения с Москвой.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Анна Семенович надеется встретить принца на белом коне
Анна Семенович надеется встретить принца на белом коне
Ксения Собчак стала фигурантом уголовного дела
Ксения Собчак стала фигурантом уголовного дела
Певица Жасмин стала неугодной Америке
Певица Жасмин стала неугодной Америке
Digital Foundry считают, что 30 FPS станет стандартом Xbox Series X | S и Playstation 5
Digital Foundry считают, что 30 FPS станет стандартом Xbox Series X |
Что можно и что нельзя делать на Параскеву Грязнуху, 27 октября 2022 года
Что можно и что нельзя делать на Параскеву Грязнуху, 27 октября 2022
Умер художник-абстракционист Пьер Сулаж
Умер художник-абстракционист Пьер Сулаж
Саудовская Аравия обманула Байдена с нефтяной сделкой
Саудовская Аравия обманула Байдена с нефтяной сделкой
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества на фоне частичной мобилизации
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества на фоне частичной
"Агрессия — это путь к саморазрушению": продюсер Витаса рассказал о состоянии певца после потасовки с чиновником
"Агрессия — это путь к саморазрушению": продюсер Витаса
CD Projekt RED официально анонсировали ремейк первого «Ведьмака»
CD Projekt RED официально анонсировали ремейк первого «Ведьмака»
В российском городе «КамАЗ» сбил десятилетнюю девочку
В российском городе «КамАЗ» сбил десятилетнюю девочку
Газа в Европе стало слишком много
Газа в Европе стало слишком много

Топ на сегодня

Алла Пугачева оставила свой замок на дочь и собирается приезжать в него по праздникам
Алла Пугачева оставила свой замок на дочь и собирается приезжать в
Microsoft анонсировала Age of Mythology: Retold — игра будет в Game Pass в день релиза
Microsoft анонсировала Age of Mythology: Retold — игра будет в Game
Денежный лунный календарь на ноябрь 2022 года
Денежный лунный календарь на ноябрь 2022 года
Путин провел заседание Координационного совета при Правительстве РФ по обеспечению потребностей ВС РФ
Путин провел заседание Координационного совета при Правительстве РФ
Стас Михайлова признался, что алкоголь и хлеб его секрет молодости
Стас Михайлова признался, что алкоголь и хлеб его секрет молодости

Еще по теме

Россия и Саудовская Аравия договорились заморозить добычу нефти
Саудовская Аравия подтвердила свой ультиматум по заморозке добычи нефти
СМИ узнали о несостоявшейся сделке Саудовской Аравии и ОПЕК
СМИ сообщили о решении Саудовской Аравии нарастить добычу нефти