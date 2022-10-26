Саудовская Аравия обманула Байдена с нефтяной сделкой
Решение ОПЕК+ о снижении объема добычи нефти стало неприятной неожиданностью для США: в Эр-Рияде якобы обещали, наоборот, нарастить добычу. Об этом сообщает New York Times, ссылаясь на источники.
Как утверждают американские высокопоставленные чиновники, пожелавшие остаться анонимными, в ходе летнего ближневосточного турне американский президент Джо Байден и премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман будто бы заключили "секретную" сделку по увеличению добычи нефти.
Обозреватели NYT предположили, что подобный публичный демарш предстал одной из попыток Саудовской Аравии избавиться от зависимости от США.
"Некоторые чиновники Белого дома считают, что Москва убедила Эр-Рияд сменить курс, так как у саудовского принца очень прочные связи с российским лидером Владимиром Путиным", — отмечает New York Times.
В середине октября Байден пригрозил Эр-Рияду "последствиями" для двусторонних отношений в связи с решением участников ОПЕК+ снизить добычу нефти. Министерство иностранных дел Саудовской Аравии в ответ заявило, что у решения не было политической подоплеки, оно не было направлено против каких-либо стран. Стало также известно о том, что США намерены приостановить поставки оружия и передачу военных технологий Саудовской Аравии на фоне решения ОПЕК+ о снижении добычи нефти. Эксперты считают, что отказ Вашингтона от поставок вооружений Аравии окажется для королевства существенной проблемой.
Весной американские СМИ писали о том, что Эр-Рияд сделал ставку на российского лидера Владимира Путин в новом мировом противостоянии. Это стало следствием недружественного отношения Байдена к Саудовской Аравии. Кроме того, американские аналитики отмечали, что именно благодаря усилиям Путина Саудовская Аравия на сегодняшний день имеет наиболее тесные отношения с Москвой.