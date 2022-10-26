. Сбежавшая Ксения Собчак подала голос из-за границы

Ведущая и журналистка Ксения Собчак вышла на связь после побега. Сегодня директора Ксении Собчак Кирилла Суханова отправили в СИЗО на два месяца по делу о вымогательстве. Телеведущая ответила, что думает по этому поводу. Собчак поделилась своим мнением о происходящем. Еще вчера, когда Суханова задержали, она была уверена, что директор ни в чем не виноват. Сейчас блондинка продолжает убеждать в этом публику, о чем написала в личном Telegram-канале.«Наш коммерческий директор Кирилл Суханов арестован. Ему пытаются приписать вымогательство. У кого? Зачем? Какой еще Ростех? При чем тут, ради Бога, Чемезов? Не верю в это вообще, и надеюсь, что сейчас во всем быстро разберутся и убедятся, что все это какая-то чушь, — отмечает она. — Кирилл, мы любим тебя и не верим ни во что». Коммерческий директор холдинга «Осторожно Media» признался, якобы журналистка останавливала публикации компрометирующей информации в своих Telegram-каналах, разумеется, за плату. Эту информацию Собчак не комментировала. Не высказалась звезда и об экстренном перемещении из России в Литву, а также о подозрении в участии в вымогательстве 11 миллионов у главы «Ростеха» Чемезова.