. Секреты счастливой любви для рожденных в год Быка
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Секреты счастливой любви для рожденных в год Быка

Секреты счастливой любви для рожденных в год Быка

Люди, которые появились на свет в 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997 и 2009 году, могут считать своим покровителем Быка. Эксперты рассказали о том, каковы секреты счастливой любви для тех, чьим покровителем является это могучее животное.


Если вы рождены под эгидой Быка, вы можете бесконечно долго выяснять, какова совместимость между вами и вашей второй половинкой, но это будет бесполезным, если вы не начнете работать над собой и следовать советам, описанным далее.

Никакой ревности

Ревность может разрушить абсолютно любые отношения, но людям-Быкам нужно быть с этим чувством максимально осторожными. Дело в том, что их ревность порой достаточно быстро перетекает в собственничество. Поначалу это дарит второй половинке Быка ощущение того, что ее очень сильно любят, но потом у неё открываются глаза. Причина проблем в том, что Быки действительно любят, но не могут совладать с самими собой. Чтобы это исправить, им необходимо побороть это чувство. В этом им помогут сильные заговоры.

Не нужно торопить события

Рожденные в год Быка люди очень нетерпеливы, особенно в любви. Если им кто-то понравился, они начинают очень много писать этому человеку, навязываться и просто напоминать о себе каждую минуту. Важно давать свободу тому, кого любишь или тому, кто тебе нравится.


Важно найти такого же энергичного партнера

Быки — крайне энергичные люди, которым нельзя создавать отношения с очень спокойными личностями. Им нужен кто-то, кто будет походить на них самих, потому что рядом с очень размеренными и спокойными людьми им становится скучно.

Самоконтроль

Быки очень вспыльчивы. Им нужно контролировать себя и никогда не перегибать палку, споря о чем-то с тем, кого они любят. Быкам нужен спокойный и рассудительный партнер, который не будет их провоцировать на скандалы. Если вы родились в год этого животного-талисмана, то в отношениях стоит быть чуть более дипломатичными.

Побольше романтики

Смотреть на мир с практичной точки зрения — хорошо, но в отношениях важно быть время от времени романтиками. Помните, что очень важно радовать свою вторую половину — дарить ей подарки, а самое главное — время. Важно поставить любимого человека на первое место. Если этого сделать не получается, значит это не ваш человек.

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По материалам: dailyhoro.ru

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