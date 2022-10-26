. Семью украинских беженцев в Греции обокрали на миллион евро
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Семью украинских беженцев в Греции обокрали на миллион евро

Семью украинских беженцев в Греции обокрали на миллион евроMEGA: преступники обокрали семью украинских беженцев в Греции более чем на миллион евро

Преступники обокрали семью украинских беженцев в Греции более чем на миллион евро. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал MEGA.

«Грабители были хорошо осведомлены о передвижениях украинской семьи, которая находилась в нашей стране последние несколько месяцев», — говорится в сообщении. Также отмечается, что кража со взломом произошла в Варкизе.

26-летняя дочь семьи позвонила в полицию и рассказала, что преступники проникли в дом, где они живут в Варкизе. Родители девушки находятся за границей, а она заявили, что из дома украли драгоценности на миллион евро и 85 тысяч долларов наличными.

По мнению полиции, преступники некоторое время следили за передвижениями семьи и решились на преступления, когда оба родителя находились за границей.

Ранее сообщалось, что Польша потратила на помощь украинским беженцам 5,5 миллиарда злотых (свыше миллиарда долларов). Польские власти считают, что страна не может позволить себе масштабные выплаты. Как писало издание Rzeczpospolita, правительство признает, что из-за финансовой помощи, предоставленной украинцам в рамках принятого в марте специального закона, экономика республики перегружена.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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