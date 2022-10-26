. Сергей Жигунов высказался о своей смерти
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Сергей Жигунов высказался о своей смерти

Сергей Жигунов высказался о своей смерти
Появились слухи о смерти актера Сергея Жигунова. Жизнь Сергея Жигунова постоянно окружают слухи. Актер настолько привык, что перестал обращать на них внимание. Сейчас даже самые нелепые сплетни не выводят его из себя. Звезда сериала «Моя прекрасная няня» лишний раз доказал это, опубликовав в соцсети материал о собственной смети. «Ушел Сергей Жигунов! Час назад сообщили об отравлении актера», — гласила шокирующая новость, которую процитировал Жигунов.
Комментарий артиста был весьма сдержанным и кратким. «А я и не знал», — написал он. Напомним, общественность стала активно проявлять свое внимание к Жигунову после начала его отношений с Викторией Ворожбит. Актер закрутил роман с журналисткой, когда еще был жена на Вере Новиковой. После развода Сергей женился на возлюбленной. Пара счастлива в браке около полутора лет.
# Шоу-бизнес Жигунов Сергей
По материалам: z-aya

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