. Северной Корее пригрозили «беспрецедентным ответом» при новом ядерном испытании
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Северной Корее пригрозили «беспрецедентным ответом» при новом ядерном испытании

Северной Корее пригрозили «беспрецедентным ответом» при новом ядерном испытанииСША, Япония и Южная Корея пригрозили КНДР «беспрецедентным ответом» при ядерном испытании

Северной Корее грозит серьезный ответ в случае нового ядерного испытания. С таким заявлением выступил первый заместитель главы МИД Южной Кореи Чо Хен Дон на совместном заседании с США и Японией, передает Reuters.

«Мы согласились с тем, что беспрецедентный масштаб реагирования будет необходим, если КНДР проведет седьмое ядерное испытание», — заявил он.

Его американская коллега, заместитель госсекретаря Венди Шерман добавила, что Северной Корее следует воздержаться от дальнейших провокаций. По ее словам, такие действия являются безрассудными и глубоко дестабилизируют обстановку в регионе.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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