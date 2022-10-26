Северной Корее пригрозили «беспрецедентным ответом» при новом ядерном испытании
Сегодня, 11:41 Вадим Карасев
США, Япония и Южная Корея пригрозили КНДР «беспрецедентным ответом» при ядерном испытании
Его американская коллега, заместитель госсекретаря Венди Шерман добавила, что Северной Корее следует воздержаться от дальнейших провокаций. По ее словам, такие действия являются безрассудными и глубоко дестабилизируют обстановку в регионе.
Северной Корее грозит серьезный ответ в случае нового ядерного испытания. С таким заявлением выступил первый заместитель главы МИД Южной Кореи Чо Хен Дон на совместном заседании с США и Японией, передает Reuters.
«Мы согласились с тем, что беспрецедентный масштаб реагирования будет необходим, если КНДР проведет седьмое ядерное испытание», — заявил он.
Его американская коллега, заместитель госсекретаря Венди Шерман добавила, что Северной Корее следует воздержаться от дальнейших провокаций. По ее словам, такие действия являются безрассудными и глубоко дестабилизируют обстановку в регионе.
По материалам: lenta.ru