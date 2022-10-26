. Шаман рассказал, как едва не умер

Певец Шаман признался, что мог не дожить до славы. Мало кто знает, что певец SHAMAN на эстраде уже больше 10 лет, но всероссийской известности он добился лишь недавно, когда стал исполнять патриотические композиции. 2022 год разделил жизнь певца SHAMAN, которого на самом деле зовут Ярослав Дронов, на до и после. 2 января он написал композицию «Встанем», которая моментально взлетела в социальных сетях и собрала миллионы просмотров. Дальше последовали другие патриотические композиции, например, хит «Я русский». Сейчас график выступлений артиста расписан на несколько месяцев вперед. Но всего этого могло бы не быть.Ярослав впервые рассказал о том, что два раза был на волоске от гибели, но высшие силы всегда спасали его и давали возможность двигаться дальше. «Я два раза чуть не умер. В первый раз меня чуть не сбила машина, а в 12 лет я чуть не утонул: унесло течением, попал в водоворот. Отец меня спас», рассказал Шаман. В студии «России 1» Ярослав рассказал, что с детства грезит музыкой. Как только услышал первые ноты, стал петь. Родители поощряли его занятия и помогали ему знакомиться с миром творчества. У бабушки и дедушки Дронова до сих пор хранятся его многочисленные кубки и дипломы с различных конкурсов.