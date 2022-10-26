. Шотландский музей приобрел золотое навершие рукояти средневекового меча
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Шотландский музей приобрел золотое навершие рукояти средневекового меча

Шотландский музей приобрел золотое навершие рукояти средневекового меча

Национальный музей Шотландии в Эдинбурге приобрел исключительно редкое золотое навершие рукояти меча, изготовленное около 700 года.

Артефакт изготовлен из цельного золота и украшен сложной золотой филигранью, геометрическими и стилизованными зооморфными узорами. В золото инкрустированы гранаты. Золотые изделия любого качества данного периода редко встречаются в Великобритании; а этот объект настолько искусно обработан, что стал уникальным примером среди археологических находок в Шотландии.

Навершие меча было обнаружено археологом-любителем недалеко от деревни Блэр Драммонд в Стерлингшире, Шотландия, в конце 2019 года. О находке сообщили в службу Treasure Trove, занимающуюся оценкой найденных древностей, но из-за пандемии Covid-19 обычный процесс обработки находок был нарушен, поэтому артефакт оказался в музее лишь сейчас.

«Раннесредневековая Шотландия — действительно интересный период, — рассказала старший куратор отдела средневековой археологии и истории Национального музея Шотландии Элис Блэквелл. — Тут было несколько культурно различных королевств, и дизайн навершия взят из разных культур и объединяет их воедино. Это слияние различных культурных стилей известно как "островное искусство", которое известно иллюминированными рукописями, такими как Линдисфарнское Евангелие».

По словам Элис Блэквелл, высокое качество работы по сравнению с другими золотыми изделиями той эпохи заставляет предполагать, что навершие меча, вероятно, могло принадлежать члену королевский семьи.

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По материалам: polit.ru

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