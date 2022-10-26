. Силуанов рассказал, сколько выделят на отечественные самолеты в 2023-2025 годах
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Силуанов рассказал, сколько выделят на отечественные самолеты в 2023-2025 годах

Силуанов рассказал, сколько выделят на отечественные самолеты в 2023-2025 годах

На  программу государственного заказа на гражданские воздушные суда предполагается выделить 216 млрд рублей из бюджета на ближайшие три года. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов в Госдуме при рассмотрении проекта бюджета на 2023-2025 годы в первом чтении. 

Также, по словам министра, в ближайшие три года на лизинг авиационных судов будут выделены 500 млрд рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

«Что касается авиации, в целях замещения иностранных судов принято решение о наращивании выпуска самолетов отечественного производства  — это МС-21, Sukhoi Superjet, Ту-214 и небольшой самолет «Байкал» (легкий многоцелевой самолет ЛМС-901 «Байкал» - прим.ред.) с максимальным импортозамещением агрегатов — включая собственные двигатели ПД-8, ПД-14», — сказал Силуанов.

В этих целях, по его словам, утверждена программа государственного гражданского заказа — на ее реализацию будет выделено 216 млрд рублей на ближайшую трехлетку из федерального бюджета.

В то же время 500 млрд рублей поступит из Фонда национального благосостояния «для того, чтобы обеспечить лизинг и спрос со стороны лизинговых компаний на наши российские суда», рассказал Силуанов. Кроме того, в проекте бюджета учтены и новации — это создание демонстраторов технологий сверхзвукового гражданского самолета с низким уровнем экологического воздействия, рассказал министр.

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По материалам: pnp.ru

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