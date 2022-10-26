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Стали известны подробности отъезда Собчак из России

Стали известны подробности отъезда Собчак из РоссииИсточник RT сообщил, что Ксения Собчак уехала из России 24 октября

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак уехала из России 24 октября. Об этом сообщает RT в своем Telegram-канале со ссылкой на источник.

По информации источника RT, журналистка покинула страну 24 октября. Позже, ближе к ночи того же числа, по делу о вымогательстве был задержан ее коммерческий директор Кирилл Суханов.

Стало также известно, что Собчак на автомобиле переехала границу с Белоруссией, на которой нет паспортного контроля, и направилась в Европу. Через КПП «Видзы» она уехала в Литву. Уточняется, что в машине было три пассажира и водитель.

Ранее RT сообщал, что Собчак проходит по делу о вымогательстве в качестве подозреваемой. Согласно информации источника, журналистка успела уехать из России в Литву, так как ее предупредили за сутки до обысков у коммерческого директора Кирилла Суханова.

По данным «Вести. Дежурная часть», сотрудники полиции допросили коммерческого директора Собчак, и он рассказал, что Собчак за деньги не публиковала компрометирующую информацию в своих Telegram-каналах. Именно после этого было решено задержать и допросить телеведущую, однако к этому моменту Собчак успела уехать.

26 октября стало известно об обысках в подмосковном доме Собчак по делу против ее коммерческого директора Кирилла Суханова. Отмечалось, что у самой журналистки никакого процессуального статуса нет. Обыск параллельно проходил и в доме Суханова.

О задержании коммерческого директора Собчак в рамках уголовного дела сообщалось 25 октября. Суханова доставили в главное следственное управление ГУ МВД по Москве для проведения следственных действий. Позднее Собчак заявила, что расценивает задержание своего представителя как «очередное давление на журналистику». Она добавила, что следит за ситуацией.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

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