. Стрижка ногтей по лунному календарю в ноябре 2022 года

Вадим Карасев

Красота начинается изнутри, поэтому так важно поддерживать здоровый образ жизни. А привести ноготки в порядок в конце осени помогут рекомендации астрологов, отраженные в ежемесячном лунном календаре.

Стрижка ногтей может с легкостью стать источником привлечения удачи и счастья. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют прибегать к процедурам в благоприятные дни месяца, чтобы сделать внешний облик более привлекательным, защититься от недоброжелателей и привлечь в жизнь позитивные перемены. Советы астрологов помогут выбрать оптимальные дни ноября как для маникюра, так и для ухаживающих процедур.

1, 2 ноября: первые дни ноября растущая Луна будет в созвездии Водолея. Это время удачно для маникюра и стрижки ногтей. Яркий дизайн подчеркнет неординарность натуры, а вытянутая форма ноготков поможет привлечь в жизнь нужные события и людей.

3, 4 ноября: эти дни Луна будет набираться сил в созвездии Рыб. Стрижка ногтей 3 числа чревата долго заживающими ранками, поэтому стоит предпочесть ухаживающие процедуры. 4 ноября ноготки лучше подпилить, чтобы не травмировать нежную кожу рук. На пользу пойдут укрепляющие ванночки и нанесение защитного покрытия.

5, 6 ноября: Рост Луны в Овне — отличное время для заботы о ноготках. В эти дни любые ухаживающие процедуры пойдут на пользу и укрепят ногтевые пластины. А вот от стрижки лучше отказаться, чтобы исключить расслоение ноготков и перепады настроения.

7, 8, 9 ноября: Луна перемещается в созвездие Тельца. Последний день роста 7 числа стрижка ногтей нежелательна, как и в день Полнолуния 8 ноября. В эти дни ноготкам дают отдохнуть. 9 ноября можно смело делать новый маникюр, который продержится долго. Зеленые и золотые оттенки лака поспособствуют привлечению удачи в деловой среде.

10, 11 ноября: Луна убывает, переходя в созвездие Близнецов. В эти дни стрижка чревата расслоением ногтевых пластин и появлением заусенцев. Избежать таких неприятностей будет проще благодаря комплексному уходу и включению в рацион питания овощей, рыбы и морепродуктов.

12, 13, 14 ноября: 3 дня стареющее ночное светило проведет созвездии Рака. В эти дни можно делать маникюр, но использовать холодные оттенки лака для защиты от неприятностей. Стрижка ногтей избавит от грустных мыслей и тоски, если подравнять ногтевые пластины в утренние часы.

15, 16 ноября: Луна стареет и переходит в созвездие Льва. Этот союз неудачен для экспериментов, поэтому от нового маникюра и наращивания лучше отказаться. Стрижка ногтевых пластин также нежелательна — возрастает риск привлечь в жизнь мелкие неурядицы и стать более раздражительными.

17, 18, 19 ноября: Луна переходит в созвездие Девы. Это время нейтрально, а значит, новый маникюр не доставит проблем. В эти дни астрологи рекомендуют выбирать сдержанные оттенки лака и спокойный дизайн. Удачу в делах принесут серые, графитовые и синие цвета. Привлечь любовь помогут пудровый розовый и матовый голубой.

20, 21 ноября: Луна стареет, перемещаясь в знак Весов. В эти дни маникюр и стрижка ногтей противопоказаны тем, кто не определился с выбором оттенка и формы ногтевых пластин. В остальном этот период удачен для обновления и создания нового привлекательного образа.

22, 23 ноября: стареющая Луна в созвездии Скорпиона — не лучшее время для стрижки ногтей. Астрологи рекомендуют заняться укреплением ногтей и увлажнением кожи рук, чтобы избежать расслоения и появления болезненных трещин.

24, 25 ноября: Новолуние 24 числа и последующий рост Луны в созвездии Стрельца не подходят для стрижки ногтей. Оба дня предназначены для отдыха и ухаживающих процедур, чтобы укрепить ногтевые пластины и предотвратить и расслоение.

26, 27 ноября: союз растущей Луны в созвездии Козерога подходит для маникюра. Стрижка ноготков вселит уверенность и будет позитивно влиять на настроение. Проводить манипуляции с ногтями астрологи рекомендуют в утренние часы.

28, 29 ноября: Луна переходит в созвездие Водолея и дарит нам 2 удачных дня. Маникюр, выполненный в этот период, будет кстати и вернет позитивный настрой. Яркие оттенки лака и необычный дизайн станут спасением для тех, кто не может найти вдохновение.

30 ноября: растущая Луна в созвездии Рыб — время для ухода и расслабления. Последний день ноября лучше всего провести в спа-центре и не тревожить ноготки, чтобы не занести инфекцию или не испортить ноготки наращиванием.