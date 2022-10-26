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Светлана Ходченкова призналась, что страх ее толкнул в актерскую профессию

Светлана Ходченкова призналась, что страх ее толкнул в актерскую профессию
Актриса Светлана Ходченкова мечтала заниматься другой профессией.   Раскрыта правда о прошлом известной артистки. Известная актриса Светлана Ходченкова в детстве мечтала совсем о другой профессии. В YouTube-шоу «Нам и не снилось» рассказали, что артистка хотела быть хирургом! Она и стала бы врачом, если бы ей не помешали два фактора.
Во-первых, Ходченкова до ужаса боится вида крови и сразу падает в обморок при виде нее. Кроме того, звезда плохо понимала химию и биологию в школе и посчитала, что не сдаст эти предметы при поступлении в медицинский вуз. В итоге Светлана решила испытать удачу в театральном вузе. Звезда в итоге добилась больших высот в этой области.
# Шоу-бизнес Ходченкова Светлана
По материалам: z-aya

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