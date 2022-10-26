. Тайное пророчество Ванги насчет России

Последний родственник пророчицы Ванги рассказал о неизвестном предсказании. Очередной выпуск программы «Сегодня вечером» был посвящен необычной теме. На этот раз в студии Первого канала собрались не артисты, а астрологи и другие известные люди, так или иначе связанные с темой предсказаний. Одним из гостей стал журналист Сергей Косторной, утверждающий, что он приходился кумом известной целительнице Ванги. Болгарской прорицательницы нет в живых уже 26 лет, но ее пророчества актуальны до сих пор. Родственник Ванги вспомнил, как общался с ней незадолго до смерти, и показал уникальную запись, сделанную 27 лет назад. На видео слепая предсказательница отвечает на вопрос о том, что будет с Россией. Она не отрицает, что нашу страну ждут сложные времена, но подчеркивает, что все неприятности удастся преодолеть. «Россия выберется, выпрямится! Будет много проблем, но Россия — это Россия! Россия — это мать!», — говорит Ванга. К слову, с болгарской целительницей согласны и современные астрологи. Так, ректор Московской академии астрологии Михаил Левин, тоже присутствующий в студии «Сегодня вечером», заявил, что все проблемы, обрушившиеся на Россию, не перерастут в глобальные потрясения, а следующие пару лет жизнь постепенно будет налаживаться и входить в привычное русло. Светлана Драган добавила, что особенно сложным и напряженным окажется декабрь, а в конце зимы стоит ждать улучшений. К слову, с 25 октября по середину ноября проходит так называемый «коридор затмений», который принесет немало неприятных перемен и эмоциональных потрясений.