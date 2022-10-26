. Татьяна Брухунова рассказала о трудностях беременности

Светская львица Татьяна Брухунова призналась, что ей помогло родить. Первенец в семье Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой появился на свет в 2020 году. Мальчика назвали Ваганом в честь отца юмориста. О том, что супруги стали родителями, поклонники узнали лишь через полгода после рождения сына. Свое положение Татьяна умело скрывала все 9 месяцев. Из-за этого супругу Петросяна обвиняли в обмане. Якобы женщина воспользовалась услугами суррогатной матери. Однако Татьяна заверила, что рожала сама. Причем в попытках стать матерью Брухунова, как оказалось, столкнулась с проблемами.«Очень много женщин на этом пути сдаются. Разные бывают обстоятельства. И у меня были проблемы на пути к материнству. Очень большие, серьезные. Жуткие были сложности. Но я знаю точно, что в этом вопросе главное – это не отчаиваться. Господь всё видит, и он обязательно подарит вам золотого, самого лучшего на свете малыша. Главное – ни на одну секундочку не сомневаться, просто верьте. Всё обязательно будет!»,— поделилась Татьяна. Брухунова отметила, что прекрасно понимает чувства женщин, у которых возникли трудности с зачатием и вынашиванием, и считает их настоящими героинями. Кстати, сейчас супруга Евгения Вагановича с большим удовольствием отдается материнским обязанностям. Маленький Ваган занимается во всевозможных кружках и в спортивных секциях. «Ваган два раза в неделю ходит в бассейн, занимается с преподавателем. Ему очень нравится. Обожает плавать, нырять. И вообще на шестом занятии просто поплыл, что для меня было большим откровением. Я, несмотря на любовь к воде, очень плохо плаваю. В три года будут еще добавляться языки, потом физическая нагрузка. А сейчас Ваган ходит на королевскую гимнастику. Это такой пилатес для малышей», — рассказала Брухунова.