. Татьяна Доронина оказалась в доме престарелых

Выяснилось, куда пропала 89-летняя актриса Татьяна Доронина. Татьяна Доронина в 2018 году покинула пост художественного руководителя МХАТ имени Горького, став его почетным президентом. Артистка тяжело переживала смещение с должности, закрылась дома и с тех самых пор перестала появляться в стенах родного театра. А этой осенью знаменитость внезапно пропала и до сих пор не выходит на связь. Тревогу забили актеры МХАТа, которые надеялись поздравить Доронину с 89-летием (день рождения она отметила еще 12 сентября), но так и не смогли пообщаться с бывшим художественным руководителем. Сначала все считали, что Татьяна Васильевна находится в санатории или на своей даче в Барвихе, но внезапно выяснилось, что артистку перевезли оттуда в дом престарелых, причем сделали это чужие люди без ее согласия.Печальную правду о Дорониной раскрыла ее давняя знакомая, актриса одного из столичных театров, живущая по соседству. Она уточнила, что Татьяну Васильевну обманули. Ей сказали, что в столичной квартире на Фрунзенской набережной до сих пор идет ремонт, поэтому ей придется какое-то время пожить в районном приюте для пожилых людей. «Теперь я знаю, почему нужны дети. Даже не для того, чтобы ухаживали, а чтобы чужие люди не распоряжались твоей судьбой. Но детьми Тани были только ее актеры, а сыном — театр», — посетовала приятельница Дорониной в беседе с порталом Prozvezd. Как известно, у артистки не осталось близких родственников: детей у нее не было, а со своим последним, пятым по счету, мужем она разошлась еще в 1985 году. Правда, слухи о том, что Доронина не живет дома, появились еще зимой, но тогда сообщалось, что артистка проходит лечение в пансионате.