. Умер художник-абстракционист Пьер Сулаж
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Умер художник-абстракционист Пьер Сулаж

Умер художник-абстракционист Пьер СулажФранцузский художник Пьер Сулаж умер в возрасте 102 лет

Ушел из жизни французский художник-абстракционист Пьер Сулаж. Об этом сообщается на официальном сайте мастера.

Сулаж умер в возрасте 102 лет. Причина смерти не уточняется.

Сулаж родился в 1919 году в городе Родез, Франция. В 1946 году переехал в Париж. Через год состоялась первая выставка Сулажа в Салоне независимых, которая впоследствии принесла ему известность. Стиль художника отличался минимализмом и преобладанием на картинах черного цвета. Его работы в свое время экспонировались в Государственном Эрмитаже и Третьяковской галерее. В 2018 году он стал первым французским художником, чью работу при жизни продали более чем за десять миллионов долларов. Его произведения хранятся в коллекциях Музея Гуггенхейма и Музея современного искусства в Нью-Йорке, Национальной галереи искусств в Вашингтоне, Галереи Тейт в Лондоне, Центра Помпиду в Париже, Музея современного искусства в Рио-де-Жанейро и других учреждений.

Ранее стало известно о смерти актера сериала «Секретные материалы» Майкла Копса.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Анна Семенович надеется встретить принца на белом коне
Анна Семенович надеется встретить принца на белом коне
Ксения Собчак стала фигурантом уголовного дела
Ксения Собчак стала фигурантом уголовного дела
Певица Жасмин стала неугодной Америке
Певица Жасмин стала неугодной Америке
Digital Foundry считают, что 30 FPS станет стандартом Xbox Series X | S и Playstation 5
Digital Foundry считают, что 30 FPS станет стандартом Xbox Series X |
Что можно и что нельзя делать на Параскеву Грязнуху, 27 октября 2022 года
Что можно и что нельзя делать на Параскеву Грязнуху, 27 октября 2022
Умер художник-абстракционист Пьер Сулаж
Умер художник-абстракционист Пьер Сулаж
Саудовская Аравия обманула Байдена с нефтяной сделкой
Саудовская Аравия обманула Байдена с нефтяной сделкой
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества на фоне частичной мобилизации
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества на фоне частичной
"Агрессия — это путь к саморазрушению": продюсер Витаса рассказал о состоянии певца после потасовки с чиновником
"Агрессия — это путь к саморазрушению": продюсер Витаса
CD Projekt RED официально анонсировали ремейк первого «Ведьмака»
CD Projekt RED официально анонсировали ремейк первого «Ведьмака»
В российском городе «КамАЗ» сбил десятилетнюю девочку
В российском городе «КамАЗ» сбил десятилетнюю девочку
Газа в Европе стало слишком много
Газа в Европе стало слишком много

Топ на сегодня

Алла Пугачева оставила свой замок на дочь и собирается приезжать в него по праздникам
Алла Пугачева оставила свой замок на дочь и собирается приезжать в
Microsoft анонсировала Age of Mythology: Retold — игра будет в Game Pass в день релиза
Microsoft анонсировала Age of Mythology: Retold — игра будет в Game
Денежный лунный календарь на ноябрь 2022 года
Денежный лунный календарь на ноябрь 2022 года
Путин провел заседание Координационного совета при Правительстве РФ по обеспечению потребностей ВС РФ
Путин провел заседание Координационного совета при Правительстве РФ
Стас Михайлова признался, что алкоголь и хлеб его секрет молодости
Стас Михайлова признался, что алкоголь и хлеб его секрет молодости

Еще по теме

Умер заслуженный художник России Леонид Баранов
Советский художник Владимир Янкилевский скончался в Париже
Умер художник-авангардист Оскар Рабин
Народный художник РФ Виталий Волович умер в Екатеринбурге