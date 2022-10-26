. В четверг, 27 октября 2022 года, чтят Яхромскую икону Божией Матери

В церковном календаре православных много важных праздников и памятных дат. Среди них есть особые дни, когда верующие чтят иконы. Таки днем стала дата 27 октября 2022 года, когда православные отмечают день Яхромской иконы Божией Матери.

История и значение иконы Божией Матери «Яхромской»

Чудотворный Яхромский образ Божией Матери вспоминают 27 октября (14 октября по старому стилю). В этот день в 1482 году благочестивому отроку Косме была чудесно явлена икона Богородицы, получившая название «Яхромская».





Косма путешествовал вместе со своим спутником, болящим боярином Секериным. Утомившись, странники решили отдохнуть недалеко от реки Яхромы (окрестности города Владимира). Секерин сразу заснул, а Косма увидел необыкновенно яркий свет и услышал обращенные к себе слова. Незнакомый голос призывал юношу забыть о мирской суете и возлюбить богоугодную жизнь. Приглядевшись, отрок увидел в ветвях дерева икону из литой меди. Чудесный образ был пронизан неземным свечением; Косма снял икону с дерева и приблизился вместе со святыней к своему тяжко больному спутнику. Секерин исцелился на глазах юноши. После чудесного явления иконы Богородицы Косма решил посвятить свою жизнь Богу. Юноша отправился в Киево-Печерский монастырь и перенес в обитель чудотворный образ.

Несколько лет после пострига инок пробыл в Печерском монастыре, а после этого вернулся на место обретения образа. Там он основал монашескую обитель и воздвиг храм для святыни, которая изменила его жизнь. В летописях сохранилось упоминание о переносе Яхромского образа в Москву. Это случилось во время царствования Алексея Михайловича, а в 1685 году икону вернули в Космин монастырь. После этого упоминаний о литом медном образе Пресвятой девы с Младенцем не встречается.

Чудеса Яхромского образа

Со­вре­мен­ные ис­сле­до­ва­те­ли по­ла­га­ют, что этот древ­ний об­раз был ро­до­вой свя­ты­ней ли­бо са­мо­го пре­по­доб­но­го Кос­мы, ли­бо ис­це­лен­но­го «бо­яри­на» из знат­но­го ро­да Се­ке­ри­ных. В те­че­ние двух ве­ков он хра­нил­ся в Кос­ми­ной оби­те­ли, а в XVII в. вме­сте с яв­лен­ным «чу­до­твор­ным мед­ным ли­тым об­ра­зом» был взят в Моск­ву и остал­ся в цар­ском хра­ме Бла­го­ве­ще­ния.

Известно, что образ Богоматери совершил не одно чудо. Самое известное — исцеление боярина Секерина. Эта история на прямую связана с явлением литой иконы Косме, которые позже посвятил свою жизнь служению Богу.

В чем помогает и о чем молятся пред ликом Богородицы

Яхромская икона — одна из немногих святых образов, которая способна исцелить от самых тяжких болезней и помочь справиться с серьезными жизненными трудностями. Это сильнейшая икона, чьи чудодейственные способности очень велики. Православные верующие возносят молитвы перед Яхромской иконой Богоматери, прося помощи при самых страшных, неизлечимых болезнях, которые охватывают и терзают душу и тело.

Обращение к Пресвятой Богородице перед ее Яхромской иконой помогает:

избавиться от тяжких болезней;

помириться с родными;

найти общий язык с детьми;

укрепиться в вере;

справиться с пороками и страстями.

Небесная Заступница приходит на помощь в минуты отчаяния, спасает в самых опасных ситуациях. Ей молятся перед началом ответственных дел и перед тем, как отправиться в путешествие.

Молитва пред иконой Божией Матери

Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от мене, смиреннаго и окаяннаго раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверная, лукавая и хульная помышления от окаяннаго моего сердца, и от помраченнаго ума моего. И погаси пламень страстей моих, яко нищ есмь и окаянен. И избави мя от многих и лютых воспоминаний, и предприятий, и от всех действ злых свободи мя. Яко благословена еси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь.

В день праздничного почитания образа посещают церковь, заказывают молебен и обращают свое прошение к храмовой иконе Пресвятой Девы. Искренние прошения всегда бывают услышаны, и помощь не замедлит прийти к тому, кто чист сердцем и помыслами.