. В новом трейлере Need for Speed Unbound показали кастомизацию автомобилей

Вадим Карасев





Одна из особенностей игр серии Need for Speed — широкие возможности для кастомизации автомобилей. Создатели Need for Speed Unbound не намерены отказываться от нее, и в новом видео, которое можно посмотреть ниже, показали, как игроки смогут кастомизировать свои автомобили в новом гоночном проекте.

Watch this video on YouTube

Игроки в Need for Speed Unbound смогут менять все внешние элементы автомобиля. Разработчики обещают десятки тысяч вариаций настройки автомобиля.

Напомним, релиз Need for Speed Unbound состоится 2 декабря на Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC.

В новом геймплее Need for Speed Unbound показали полицейские погони