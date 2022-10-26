. В новом трейлере Need for Speed Unbound показали кастомизацию автомобилей
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В новом трейлере Need for Speed Unbound показали кастомизацию автомобилей

В новом трейлере Need for Speed Unbound показали кастомизацию автомобилей


Одна из особенностей игр серии Need for Speed — широкие возможности для кастомизации автомобилей. Создатели Need for Speed Unbound не намерены отказываться от нее, и в новом видео, которое можно посмотреть ниже, показали, как игроки смогут кастомизировать свои автомобили в новом гоночном проекте.


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Игроки в Need for Speed Unbound смогут менять все внешние элементы автомобиля. Разработчики обещают десятки тысяч вариаций настройки автомобиля.

Напомним, релиз Need for Speed Unbound состоится 2 декабря на Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC.

В новом геймплее Need for Speed Unbound показали полицейские погони
# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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