Вадим Карасев

Депутат сейма и экс-замминистра иностранных дел Польши Павел Коваль заявил, что западные страны могут отказаться от помощи Украине, если температура в домах их граждан упадет, пишет Interia.

Боевые действия на Украине продолжаются из-за того, что Запад все еще накачивает киевский режим оружием, уверен политик.

"Если температура в квартирах в Берлине и Париже будет низкой, много чего может произойти. Даже два-три градуса вниз могут сделать так, что Западу будет не до политики Владимира Путина".

Германия и Франция, вероятно, в первую очередь отдадут предпочтение борьбе с энергетическим кризисом. Граждане обеих стран привыкли жить в комфорте, "это характерно для стран, которые создали Европейское сообщество угля и стали".

Накануне украинский президент Владимир Зеленский заявил, что у Киева не осталось "ни цента". Он снова потребовал от Запада денег, на этот раз $17 млрд. Причем финансирование он запросил сразу на перспективу: "Сейчас, когда идет война, и в послевоенный период". В конце лета Зеленский запрашивал около $800 млрд на восстановление страны.