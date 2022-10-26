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В Польше назвали условие прекращения западной помощи Киеву

В Польше назвали условие прекращения западной помощи Киеву

Депутат сейма и экс-замминистра иностранных дел Польши Павел Коваль заявил, что западные страны могут отказаться от помощи Украине, если температура в домах их граждан упадет, пишет Interia. 

Боевые действия на Украине продолжаются из-за того, что Запад все еще накачивает киевский режим оружием, уверен политик. 


"Если температура в квартирах в Берлине и Париже будет низкой, много чего может произойти. Даже два-три градуса вниз могут сделать так, что Западу будет не до политики Владимира Путина".

Германия и Франция, вероятно, в первую очередь отдадут предпочтение борьбе с энергетическим кризисом. Граждане обеих стран привыкли жить в комфорте, "это характерно для стран, которые создали Европейское сообщество угля и стали".

Накануне украинский президент Владимир Зеленский заявил, что у Киева не осталось "ни цента". Он снова потребовал от Запада денег, на этот раз $17 млрд. Причем финансирование он запросил сразу на перспективу: "Сейчас, когда идет война, и в послевоенный период". В конце лета Зеленский запрашивал около $800 млрд на восстановление страны.

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По материалам: uposters.ru

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