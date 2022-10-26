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В России появится аналог отслеживающего сбои сервиса

В России появится аналог отслеживающего сбои сервисаДиректор ЦМУ Хуторцев сообщил, что в России появится новый аналог Downdetector

Новый отечественный аналог сервиса Downdetector, отслеживающий сбои интернет-ресурсов, появится в России. Об этом сообщил директор Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ) подведомственного Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» Сергей Хуторцев, передает ТАСС.

«У нас сейчас проходит тестирование, и в ближайшее время будет выпущен публичный портал, который будет, (…) в частности, предоставлять услуги, аналогичные сервису Downdetector, когда люди могут зайти и пожаловаться на качество связи и доступность информационных ресурсов», — заявил Хуторцев.

«Это будет не просто голословное утверждение, а ЦМУ будет выступать здесь как некий координатор работы, обращаться к операторам связи, проверять, есть ли проблемы и с чем они связаны», — пояснил он.

Хуторцев также добавил, что новый сервис будет со временем расширять функционал. «Мы будем развивать портал и давать больше бесплатных сервисов для оценки защищенности инфраструктуры владельцев информационных систем и операторов связи, для оценки качества выданных сертификатов безопасности сайтов и другие полезные вещи», — отметил он.

В июне аналог Downdetector запустила в России компания Brand Analytics. Сервис под названием «Детектор сбоев» отслеживает проблемы с доступом к интернет-ресурсам. Отмечалось, что нейросеть может анализировать свыше 40 миллионов русскоязычных сообщений пользователей в различных источниках, находить информацию о возникших сбоях и предупреждать компании о проблемах.

Downdetector ушел из России весной этого года. При входе на русскоязычную версию сайта пользователей автоматически перенаправляли на международную. Официально компания не объявляла об уходе, однако последнее сообщение в Twitter-аккаунте русскоязычного Downdetector было опубликовано 29 апреля.

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По материалам: lenta.ru

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