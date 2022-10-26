. В российском городе «КамАЗ» сбил десятилетнюю девочку
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В российском городе «КамАЗ» сбил десятилетнюю девочку

В российском городе «КамАЗ» сбил десятилетнюю девочку«КамАЗ» сбил десятилетнюю девочку в Кирове

В Кирове водитель «КамАЗа» сбил десятилетнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции российского региона во «ВКонтакте».

ДТП произошло днем 26 октября на Октябрьском проспекте у дома № 58. 40-летний мужчина совершил наезд на ребенка. В результате происшествия девочка получила травмы.

Обстоятельства происшествия в российском городе устанавливаются, проводится проверка.

17 октября на переезде в Тамбовской области «КамАЗ» столкнулся с пассажирским поездом, в результате один человек погиб и еще восемь пострадали. Позже очевидцы публиковали фото с места происшествия.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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