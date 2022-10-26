. В Совбезе России призвал «десатанизировать» Украину
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В Совбезе России призвал «десатанизировать» Украину

В Совбезе России призвал «десатанизировать» Украину«АиФ»: помощник секретаря Совбеза России Павлов призвал «десатанизировать» УкраинуСюжетСпециальная военная операция на Украине

Помощник секретаря Совета безопасности России Алексей Павлов в беседе с «Аргументами и фактами» призвал к «десатанизации» Украины в ходе специальной военной операции (СВО). По его мнению, необходимость этого стала очевидной.

Павлов объяснил, что с 1990-х годов на Украине множилось число приверженцев религиозных сект, толчком для развития которых стала смена власти в 2014 году. Их целью стало «переформатирование умов» украинцев и запрет «настоящих ценностей» православия, ислама и иудаизма.

По словам Павлова, именно адепты нетрадиционных религиозных течений проявляли наибольшую жестокость в Донбассе. Он также назвал метким заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о неизбежной «дешайтанизации» Украины.

Ранее Рамзан Кадыров назвал специальную военную операцию России на Украине джихадом. Политик порассуждал о том, что Россию хотят унизить и разобщить, испоганить веру и культуру, «чтобы у нас не осталось никакой идентичности и ни одной семейной ценности», в то время как в Европе сейчас «открыто действует сатанизм» и «сатанинская демократия».

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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