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Василиса Володина боится за свою жизнь

Василиса Володина боится за свою жизнь
Астролог Василиса Володина боится за свою жизнь. Ведущая столкнулась с преследованием от неадекватного поклонника. Впервые он появился в ее жизни больше 10 лет назад, но не умеряет свой пыл и сейчас. И в этом году по-настоящему напугал астролога: только за сутки он засыпал ее 50 сообщениями, в которых угрожает расправиться со знаменитостью. Дело в том, что в этом году к депрессивному периоду по календарю – наступление темных осенних дней – прибавился еще один неблагоприятный фактор. Наступление коридора затмений, который назвали «роковым». В этот период психика людей по-настоящему расшатывается.
«Коридор затмений — всегда время психических обострений там, где эта психика, как тонкий лед. Например, меня уже больше 10 лет забрасывает письмами человек с выраженной шизофренией. И именно в моменты затмений у него случается очередное обострение. Хоть эфемериды по нему сверяй. За последние сутки я получила от него почти  50 писем, которые однозначно квалифицируются как угрозы физической расправы и вымогательство. Я знаю его паспортные данные, обращение в соответствующие инстанции готово», — поделилась Володина в своем telegram-канале. И попросила помощи у подписчиков, как максимально ускорить процесс изоляции больного от здорового общества: «Буду благодарна — этот человек социально крайне опасен». Василиса Володина призвала всех в этот опасный период обратить самое пристальное внимание на близких, которые страдают психическими заболеваниями. С ними нужно быть особенно внимательными, наблюдатза ними ь пристально в ближайшие 2-3 недели.
# Шоу-бизнес Володина Василиса
По материалам: z-aya

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