. Вера Брежнева тайком побывала в Москве, где навестила свой бизнес
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Вера Брежнева тайком побывала в Москве, где навестила свой бизнес

Вера Брежнева тайком побывала в Москве, где навестила свой бизнес
Певица Вера Брежнева сбежала из России в Италию и теперь называет себя украинской певицей, однако бизнес артистки остался в Москве. Вера Брежнева полгода назад перебралась в Италию, но до сих пор окончательно не привыкла к новой жизни. Поначалу она помогала беженцам в качестве волонтера — разгружала на складах коробки, сортировала одежду и другие посылки. А от России певица отреклась. Однако, как выяснил Телеграм-канал Mash, Брежнева тайно приезжала в столицу летом. Она возвращалась, чтобы проверить, как идет ее бизнес в России. У артистки, напомним, есть активы: недвижимость, коммерция и магазин одежды. Это подтвердили и соседи артистки в доме на Красной Пресне. Помимо 96-метрового офиса там, у Веры по-прежнему есть 68-метровая квартира у Рублевского шоссе и несколько действующих бизнесов. «Она приезжала, конечно, у нее тут помощники»,  «Летом мы ее видели. Там вот женщины у нее сидят», «Брежнева, певица, да. Летом она сюда заезжала», — все как один твердят соседи.
Вера Брежнева в Италии сменила сценический псевдоним — теперь она просто VERA, и с сестрой Миши Марвина записала трек на украинском языке. Отныне артистка не хочет связывать себя с Россией, вот только ее косметика до сих пор продается здесь. Мерч Брежневой и косметика ее бренда до сих пор продаются на маркетплейсах в России. При этом ее бьюти-продукты никак нельзя отнести к категории бюджетных. Например, без скидок карандаш для губ стоит 1500 рублей, блеск — 1800 рублей, а палетка теней — 4300 рублей. Да и сама она, как выяснилось, по делам наведывается в Россию. Получается, артистка решила вести двойную игру, продолжая зарабатывать на российских потребителях. Еще несколько лет назад Вера Брежнева заявляла в интервью Вячеславу Манучарову, что не считает себя украинской певицей, а свою популярность заработала исключительно благодаря российским слушателям, но теперь ее мнение кардинально изменилось. Однако, до сих пор певицу не принимают на родине и считают предательницей.
# Шоу-бизнес Брежнева Вера
По материалам: z-aya

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