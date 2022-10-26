. Вкусные рецепты: как приготовить морковь по-корейски на зиму
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Вкусные рецепты: как приготовить морковь по-корейски на зиму

Вкусные рецепты: как приготовить морковь по-корейски на зиму

Морковь по-корейски — одна из самых любимых закусок жителей России. Это не только вкусное блюдо, но и полезное для организма. Так, морковь по-корейски отвечает за укрепление иммунитета, улучшение зрения и цвета кожи. Помимо этого, блюдо положительно сказывается на работе кишечника и даже способно снизить риск появления депрессии. Приготовить вкусную морковь по-корейски на зиму по проверенным рецептам не составит особого труда.

Как приготовить вкусную морковь по-корейски на зиму без стерилизации

Для приготовления салата понадобится:

  • 1 кг. моркови;
  • 1 головка репчатого лука;
  • 2-3 зубчика чеснока;
  • 1/2 стакана растительного масла;
  • 4-5 ст.л. 9% уксуса;
  • 0,5 ч.л. острого молотого перца;
  • 0,5 ч.л. черного молотого перца;
  • 2 ст.л. сахара;
  • 1 ст.л. соли;
  • 1 ч.л. молотого кориандра.

Как приготовить


Перед тем, как очистить морковь, ее надо хорошенько вымыть. Затем натираем овощ на терке. В емкость с морковью добавляем сахар, соль, молотый черный и острый перец, кориандр и измельченный заранее чеснок. Все это хорошенько перемешиваем и оставляем на полчаса.

Берем лук и нарезаем его кольцами. Ставим на огонь сковороду и обжариваем лук до золотистой корочки. Заливаем морковь горячим маслом и добавляем уксус. Всю смесь раскладываем по стерилизованным банкам и закручиваем их.

Рецепт моркови по-корейски с чесноком

Для приготовления закуски понадобится:

  • 1,5 кг. моркови;
  • 1 ст.л. соли;
  • 250 грамм репчатого лука;
  • 100 грамм сахара;
  • 1 головка чеснока;
  • 50 мл. растительного масла;
  • 50 мл. 9% уксуса;
  • 0,5 ч.л. молотого черного перца;
  • 0,5 ч.л. молотого кориандра;
  • 0,5 пачки приправы моркови по-корейски.

Как приготовить


Сначала моем морковь, а затем ее очищаем. Можно овощ натереть на терке или нарезать тонкой соломкой. Добавляем к моркови чеснок, лук и другие специи. Далее наливаем уксус и растительное масло. Чтобы морковь начала пускать сок, ее лучше отжать руками. Закрываем все это крышкой и на сутки ставим в холодильник.

На следующий день достаем настоявшуюся морковь из холодильника. Затем раскладываем ее в стерилизованные банки, заливаем соком и закатываем.

Рецепт моркови по-корейски с огурцами

Понадобятся следующие ингредиенты:

  • 500 грамм моркови;
  • 2 кг. огурцов;
  • 100 грамм сахара;
  • 5 зубчиков чеснока;
  • 100 мл. растительного масла;
  • 100 мл. уксуса;
  • 50 грамм соли;
  • 1 ч.л. паприки;
  • 1 ч.л. красного молотого перца;
  • 1 ч.л. кориандра.

Как приготовить


На 2 часа надо замочить огурцы в холодной воде. Пока они настаиваются, натираем на терке морковь. Кладем ее в емкость и солим. Затем руками хорошенько отжимаем, чтобы овощ дал сок. Достаем огурцы, вытираем их и нарезаем толстой соломкой. Берем миску и кладем в нее нарезанные морковь и огурцы, добавляем измельченный чеснок.

Добавляем специи, сахар и соль, а затем вливаем уксус и растительное масло. Все это хорошенько перемешиваем и оставляем овощи на 1,5-2 часа. Морковь с огурцами выкладываем в простерилизованные банки и закручиваем крышками.

# Общество Еда
По материалам: rsute

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