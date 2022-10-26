. Вкусные рецепты: как приготовить морковь по-корейски на зиму

Морковь по-корейски — одна из самых любимых закусок жителей России. Это не только вкусное блюдо, но и полезное для организма. Так, морковь по-корейски отвечает за укрепление иммунитета, улучшение зрения и цвета кожи. Помимо этого, блюдо положительно сказывается на работе кишечника и даже способно снизить риск появления депрессии. Приготовить вкусную морковь по-корейски на зиму по проверенным рецептам не составит особого труда.

Как приготовить вкусную морковь по-корейски на зиму без стерилизации

Для приготовления салата понадобится:

1 кг. моркови;

1 головка репчатого лука;

2-3 зубчика чеснока;

1/2 стакана растительного масла;

4-5 ст.л. 9% уксуса;

0,5 ч.л. острого молотого перца;

0,5 ч.л. черного молотого перца;

2 ст.л. сахара;

1 ст.л. соли;

1 ч.л. молотого кориандра.

Как приготовить





Перед тем, как очистить морковь, ее надо хорошенько вымыть. Затем натираем овощ на терке. В емкость с морковью добавляем сахар, соль, молотый черный и острый перец, кориандр и измельченный заранее чеснок. Все это хорошенько перемешиваем и оставляем на полчаса.

Берем лук и нарезаем его кольцами. Ставим на огонь сковороду и обжариваем лук до золотистой корочки. Заливаем морковь горячим маслом и добавляем уксус. Всю смесь раскладываем по стерилизованным банкам и закручиваем их.

Рецепт моркови по-корейски с чесноком

Для приготовления закуски понадобится:

1,5 кг. моркови;

1 ст.л. соли;

250 грамм репчатого лука;

100 грамм сахара;

1 головка чеснока;

50 мл. растительного масла;

50 мл. 9% уксуса;

0,5 ч.л. молотого черного перца;

0,5 ч.л. молотого кориандра;

0,5 пачки приправы моркови по-корейски.

Как приготовить





Сначала моем морковь, а затем ее очищаем. Можно овощ натереть на терке или нарезать тонкой соломкой. Добавляем к моркови чеснок, лук и другие специи. Далее наливаем уксус и растительное масло. Чтобы морковь начала пускать сок, ее лучше отжать руками. Закрываем все это крышкой и на сутки ставим в холодильник.

На следующий день достаем настоявшуюся морковь из холодильника. Затем раскладываем ее в стерилизованные банки, заливаем соком и закатываем.

Рецепт моркови по-корейски с огурцами

Понадобятся следующие ингредиенты:

500 грамм моркови;

2 кг. огурцов;

100 грамм сахара;

5 зубчиков чеснока;

100 мл. растительного масла;

100 мл. уксуса;

50 грамм соли;

1 ч.л. паприки;

1 ч.л. красного молотого перца;

1 ч.л. кориандра.

Как приготовить





На 2 часа надо замочить огурцы в холодной воде. Пока они настаиваются, натираем на терке морковь. Кладем ее в емкость и солим. Затем руками хорошенько отжимаем, чтобы овощ дал сок. Достаем огурцы, вытираем их и нарезаем толстой соломкой. Берем миску и кладем в нее нарезанные морковь и огурцы, добавляем измельченный чеснок.

Добавляем специи, сахар и соль, а затем вливаем уксус и растительное масло. Все это хорошенько перемешиваем и оставляем овощи на 1,5-2 часа. Морковь с огурцами выкладываем в простерилизованные банки и закручиваем крышками.