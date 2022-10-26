Вкусные рецепты: как приготовить морковь по-корейски на зиму
Морковь по-корейски — одна из самых любимых закусок жителей России. Это не только вкусное блюдо, но и полезное для организма. Так, морковь по-корейски отвечает за укрепление иммунитета, улучшение зрения и цвета кожи. Помимо этого, блюдо положительно сказывается на работе кишечника и даже способно снизить риск появления депрессии. Приготовить вкусную морковь по-корейски на зиму по проверенным рецептам не составит особого труда.
Как приготовить вкусную морковь по-корейски на зиму без стерилизации
Для приготовления салата понадобится:
- 1 кг. моркови;
- 1 головка репчатого лука;
- 2-3 зубчика чеснока;
- 1/2 стакана растительного масла;
- 4-5 ст.л. 9% уксуса;
- 0,5 ч.л. острого молотого перца;
- 0,5 ч.л. черного молотого перца;
- 2 ст.л. сахара;
- 1 ст.л. соли;
- 1 ч.л. молотого кориандра.
Как приготовить
Перед тем, как очистить морковь, ее надо хорошенько вымыть. Затем натираем овощ на терке. В емкость с морковью добавляем сахар, соль, молотый черный и острый перец, кориандр и измельченный заранее чеснок. Все это хорошенько перемешиваем и оставляем на полчаса.
Берем лук и нарезаем его кольцами. Ставим на огонь сковороду и обжариваем лук до золотистой корочки. Заливаем морковь горячим маслом и добавляем уксус. Всю смесь раскладываем по стерилизованным банкам и закручиваем их.
Рецепт моркови по-корейски с чесноком
Для приготовления закуски понадобится:
- 1,5 кг. моркови;
- 1 ст.л. соли;
- 250 грамм репчатого лука;
- 100 грамм сахара;
- 1 головка чеснока;
- 50 мл. растительного масла;
- 50 мл. 9% уксуса;
- 0,5 ч.л. молотого черного перца;
- 0,5 ч.л. молотого кориандра;
- 0,5 пачки приправы моркови по-корейски.
Как приготовить
Сначала моем морковь, а затем ее очищаем. Можно овощ натереть на терке или нарезать тонкой соломкой. Добавляем к моркови чеснок, лук и другие специи. Далее наливаем уксус и растительное масло. Чтобы морковь начала пускать сок, ее лучше отжать руками. Закрываем все это крышкой и на сутки ставим в холодильник.
На следующий день достаем настоявшуюся морковь из холодильника. Затем раскладываем ее в стерилизованные банки, заливаем соком и закатываем.
Рецепт моркови по-корейски с огурцами
Понадобятся следующие ингредиенты:
- 500 грамм моркови;
- 2 кг. огурцов;
- 100 грамм сахара;
- 5 зубчиков чеснока;
- 100 мл. растительного масла;
- 100 мл. уксуса;
- 50 грамм соли;
- 1 ч.л. паприки;
- 1 ч.л. красного молотого перца;
- 1 ч.л. кориандра.
Как приготовить
На 2 часа надо замочить огурцы в холодной воде. Пока они настаиваются, натираем на терке морковь. Кладем ее в емкость и солим. Затем руками хорошенько отжимаем, чтобы овощ дал сок. Достаем огурцы, вытираем их и нарезаем толстой соломкой. Берем миску и кладем в нее нарезанные морковь и огурцы, добавляем измельченный чеснок.
Добавляем специи, сахар и соль, а затем вливаем уксус и растительное масло. Все это хорошенько перемешиваем и оставляем овощи на 1,5-2 часа. Морковь с огурцами выкладываем в простерилизованные банки и закручиваем крышками.