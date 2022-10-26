. Владелец «Доширака» приобрел производителя Gallina Blanca

Вадим Карасев

«Ведомости»: производителя Gallina Blanca в России приобрел владелец «Доширака» HYSG Group

Российскую компанию «Юроп фудс ГБ», которая в России занимается производством продукции под брендом Gallina Blanca, приобрел холдинг HYSG Group. Об этом пишет газета «Ведомости».

Отмечается, что новым генеральным директором компании назначен Рю Тэджун. HYSG Group входит в южнокорейский холдинг, который занимается производством напитков, молочных и морепродуктов, лапши быстрого приготовления и снеков — в том числе, ей принадлежат права на бренд «Доширак».

Производитель Gallina Blanca работает в России с 1998 года. На фабрике в Нижегородской области он выпускает бульонные кубики, рассыпчатые бульоны, приправы и макаронные изделия. В 2021 году выручка «Юроп фудс ГБ» составила 1,6 миллиарда рублей, а чистая прибыль – 109,5 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что испанский холдинг Inditex, в состав которого входят Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius и другие бренды, определился с покупателем своего бизнеса в России. Первые несколько сотен магазинов Zara под новым управлением будут открыты в России в начале весны 2023 года.