Украина потеряла способность существовать в качестве государства. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его мнению, Украина полностью потеряла самостоятельность, она оккупирована Североатлантическим альянсом и является колонией Соединенных Штатов. Приказы Киеву отдают в Вашингтоне, а украинские вооруженные силы управляются Пентагоном, добавил Володин.

Кроме того, «киевский режим не может самостоятельно выполнять социальные обязательства» перед гражданами, выплачивать зарплаты и пенсии, ежедневно растут проценты по кредитам. «Финансовая система страны разрушена. Более 100 млрд долларов долгов необходимо возвращать», — заключил Володин.