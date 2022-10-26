. Володин заявил, что Украина потеряла способность существовать как государство
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Володин заявил, что Украина потеряла способность существовать как государство

Володин заявил, что Украина потеряла способность существовать как государство

Украина потеряла способность существовать в качестве государства. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его мнению, Украина полностью потеряла самостоятельность, она оккупирована Североатлантическим альянсом и является колонией Соединенных Штатов. Приказы Киеву отдают в Вашингтоне, а украинские вооруженные силы управляются Пентагоном, добавил Володин.

Кроме того, «киевский режим не может самостоятельно выполнять социальные обязательства» перед гражданами, выплачивать зарплаты и пенсии, ежедневно растут проценты по кредитам. «Финансовая система страны разрушена. Более 100 млрд долларов долгов необходимо возвращать», — заключил Володин.

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По материалам: pnp.ru

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