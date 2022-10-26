. Врач высказался о вероятности, что Алла Пугачева является матерью своих детей
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Врач высказался о вероятности, что Алла Пугачева является матерью своих детей

Врач высказался о вероятности, что Алла Пугачева является матерью своих детей
Эксперты утверждают, что певица Алла Пугачева не может быть мамой своих детей. Некоторое время назад в СМИ попала информация о том, что Алла Пугачева может в будущем снова стать матерью. Источники раскрыли информацию о том, что она использовала не все эмбрионы, полученные из её замороженных яйцеклеток. Однако некоторые эксперты усомнились в том, что Пугачева вообще когда-либо проходила эту процедуру. Предполагалось, что Примадонна сдала биоматериал еще в 90-х, когда поняла, что готова в будущем воспользоваться услугой суррогатного материнства. Но в это время в России практически не было клиник, которые бы занимались криоконсервацией ооцитов. Получается, что Пугачева всех обманывала и на самом деле не является биологической матерью своих детей?
Врача-репродуктолог Евгений Греков сообщил, что на самом деле Алла Борисовна прошла процедуру заморозки яйцеклеток в 1995 году в одной из швейцарских клиник. «Вероятность того, что ее дети появились на свет благодаря именно сохраненным материалам, достаточно высокая», — цитирует врача источник «Вечерней Москвы». Он добавил, что в жидком азоте материал может храниться ровно столько, сколько за него платят клиенты. Яйцеклетки в таком виде не окисляются, а значит могут быть пригодны в течение последующих десятилетий. Напомним, что Алла Борисовна стала мамой двойняшек Лизы и Гарри в 2013 году. А осенью 2022 года вся семья уехала на ПМЖ в Израиль, бросив своё имение в Подмосковье. Судьба замка певицы пока не решена. Одно время писали, что дом будет продан на миллиард рублей, а сейчас говорят о том, что Пугачева передаст его под управление своей дочери Кристине Орбакайте.
# Шоу-бизнес Пугачева Алла
По материалам: z-aya

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